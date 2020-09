Pokémon GO: la guida al nuovo Mega Raid di Venusaur

Mega Venusaur è uno dei primi quattro boss dei Mega Raid introdotti all’interno di Pokémon GO attraverso l’ultimo aggiornamento sulle Mega Evoluzioni. Seguiteci in questa guida per scoprire come affrontare al meglio lo scontro con lui.

Come molti di voi già sapranno, Venusaur è un Pokémon tipo Erba, e la sua versione megaevoluta possiede gli stessi punti di forza e debolezza della versione standard: Venusaur subirà danni aggiuntivi se affrontato con pokémon di tipo Pichico, Fuoco, Ghiaccio o Volante; viceversa, è molto resistente a creature di tipo Folletto, Acqua, Terra, Roccia ed Erba. In generale, tuttavia, il modo migliore per sconfiggerlo è sicuramente quello di affrontare lo scontro con lui in un Mega Raid utilizzando potenti pokémon di tipo Psichico e Fuoco, come Mewtwo, Moltres, Chandelure, o addirittura un Mega Charizard versione X o Y.



Vi ricordiamo che, a seguito della vittoria di un combattimento con il boss di un Mega Raid, ne otterrete la Mega Energia, ma potrete catturare solamente la forma base del pokémon, non quella già megaevoluta. Di conseguenza, le statistiche del Venusaur che potrete catturare dopo lo scontro sono le seguenti:

1480 - 1554 Punti Lotta al livello 20, senza i potenziamenti del meteo

Punti Lotta al livello 20, senza i potenziamenti del meteo 1851 - 1943 Punti Lotta al livello 25, in condizioni meteo di soleggiato o nuvoloso

Per quanto riguarda il numero di giocatori necessari ad affrontare lo scontro con una certa sicurezza di vincere, dipende fortemente dal tipo di Pokémon utilizzati. Una coppia di allenatori con dei Mewtwo di alto livello, in grado quindi di scatenare potentissime mosse di tipo Psichico, o con pokémon di tipo Fuoco estremamente potenti in condizioni meteo favorevoli, potrebbero anche riuscire a portare a termine l’impresa da soli, ma è probabile che avranno comunque enormi difficoltà. Il consiglio per affrontare questo Mega Raid in coppia è quindi quello di utilizzare Mega Charizard nella sua versione Y e in condizioni di tempo meteorologico soleggiato, in modo tale da sfruttare tutto il potenziale dei tipi Fuoco, e successivamente scatenare Mewtwo o altre potenti creature di Fuoco, come Reshiram o Moltres.



In alternativa, potete sempre unirvi ad altri allenatori per formare una piccola squadra di circa cinque o sette persone, ed equipaggiati di buoni counter per Venusaur dovreste essere in grado di sconfiggerlo piuttosto facilmente, senza nemmeno dovervi preoccupare troppo delle condizioni meteo che troverete.

Ecco di seguito una lista di tutti i counter che potete utilizzare per affrontare il Mega Raid di Venusaur:

Mega Charizard Y

Mewtwo

Mega Charizard X

Reshiram

Moltres

Latios

Darmanitan

Victini

Chandelure

Alakazam

Metagross

Heatran

Blaziken

Nel caso non foste al corrente di tutte le novità di Pokemon GO, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata alle Mega Evoluzioni. Se invece vi siete persi le date degli eventi settimanali, potete dare un'occhiata al calendario eventi Pokemon GO 2020.