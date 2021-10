Pokémon GO: guida alla nuova Ora del Pokémon in primo piano con Gothita

Continuano gli eventi di ottobre su Pokémon GO dedicati ad halloween, con tante occasioni per catturare ed evolvere mostri rari. Gothita è l’ultimo protagonista della nuova Ora del Pokémon in primo piano. In questo lasso di tempo sarà possibile fari propri tanti esemplari di questa creatura: ecco come funziona.

L’Ora del Pokémon in primo piano è un evento ormai ricorrente nel gioco Niantic. Sono 60 minuti interamente dedicati ad un singolo mostro, Gothita in questo caso, utili soprattutto per evolvere e potenziare questi mostri grazie alle numerose caramelle. Per ottimizzare la vostra raccolta è consigliabile portarsi dietro incensi e Pokéball, oltre ad assicurarsi di avere sufficiente spazio libero nel vostro box. Inoltre, ricordatevi di trasferire immediatamente i Gothita per conservare più slot possibili e, al tempo stesso, guadagnare più caramelle.

Per evolvere il Pokémon in Gothorita avrete bisogno di 25 caramelle, mentre ne saranno necessarie 100 per ottenere la forma finale Gothitelle. Un bonus 2x EXP sarà inoltre presente in quest’unica ora, attiva martedì 19 ottobre 2021, per aumentare parallelamente il livello del vostro personaggio. Nel frattempo si avvicina sempre di più il primo Mega Raid del gioco, e per prepararvi ecco alcuni trucchi per affrontare il raid di Mega Absol in Pokèmon GO.