Pokémon GO: guida ai Punti Lotta, Valore Individuale e Livello

Grazie agli studi condotti nel corso del tempo dalla community di, e alle analisi del gruppo di specialisti The Silph Road, sono diversi i dati raccolti ad oggi che ci permettono di costruire una squadra ottimale all'interno del mobile game di

Con questa guida, andiamo a spiegarvi il funzionamento di alcune delle statistiche presenti in Pokémon GO che, se ben sfruttate, vi porteranno a delle soddisfacenti vittorie.

Punti Lotta

I Punti Lotta sono una commistione di diverse statistiche secondarie, la cui somma è indice di quanto potente ed efficace può rivelarsi un vostro determinato Pokémon. In tutto, abbiamo cinque statistiche che determinano i Punti Lotta di un Pokémon, ovvero: Attacco, Difesa, Stamina, "Livello", Valore Individuale. È importante ora soffermarci sulle ultime due citate, conosciute dalla community come "statistiche nascoste".

Valore Individuale

Per quanto un Pokémon possa avere di norma un valore di attacco superiore rispetto ad un altro, è possibile che la situazione si inverta a causa del Valore Individuale. Ad esempio, un Primeape potrà essere più forte di uno Snorlax, se l'IV (Valore Individuale) del primo sarà maggiore rispetto al secondo.

Il Valore Individuale viene spartito in tre delle statistiche base di un Pokémon (Attacco, DIfesa e Stamina), e può raggiungere un triplice livello massimo di 15/15/15.

Livello

Il Livello di un Pokémon è un valore che aumenta tramite un meccanismo molto semplice e che, di certo, ogni allenatore giù esegue. Basta, infatti, dare la polvere di stelle o le caramelle ai vostri Pokémon per permettere loro di aumentare il proprio Livello. Un'operazione in teoria abusabile che, però, viene limitata dal fatto che il Livello di un Pokémon non potrà mai essere più alto dell1,5 rispetto a quello del proprio allenatore. Il Livello viene indicato in una barra bianca soprastante il vostro Pokémon durante le battaglie.

Facendo una somma di questi fattori (le tre statistiche base, più il Valore Individuale e il Livello) si ottengono quindi i Punti Lotta di un Pokémon.

A questo punto, il modo per ottenere un Pokémon che presenti un IV e un Livello al massimo delle sue potenzialità, è molto semplice. Facendo utilizzo di uno dei calcolatori ideati da The Silph Road (ad esempio questo), potete calcolare il Valore Individuale di un Pokémon da voi catturato: se questo dovesse presentare un 15/15/15, o dovesse comunque rispecchiare le vostre aspettative, vi basterà allenare costantemente questo Pokémon tramite polvere di stelle e caramelle per far aumentare il suo Livello. Per i motivi spiegati in precedenza, il Livello massimo sarà raggiungibile solo quando l'allenatore sarà al cap 40.