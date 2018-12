Pokemon GO: Guida al PvP, come sfidare gli altri giocatori

È finalmente disponibile in Pokemon GO una feature molto richiesta dai fan: le Sfide Allenatori. In questa modalità possiamo sfidare gli altri giocatori presenti nei dintorni, mettendo alla prova la nostra squadra. Di seguito vi diremo tutto quello che c'è da sapere sul PvP.

Molti giocatori si staranno chiedendo come funziona effettivamente la nuova modalità PvP di Pokemon GO. Qui sotto abbiamo elencato le regole fondamentali delle Sfide Allenatori:

Per partecipare alle battaglie PvP bisogna aver raggiunto almeno il livello 10 con il proprio allenatore.

Potete disputare incontri 1v1 o 3v3.

Ci sono tre livelli per il PvP, con PL massimo impostato su 1500, 2500 e 5000.

Puoi toccare rapidamente lo schermo per preparare l'attacco caricato.

L'attacco caricato viene fornito con un conto alla rovescia.

Non potrete usare alcun oggetto nelle battaglie PvP.

Potrete cambiare i Pokemon sul campo di battaglia, ma ci sarà un tempo di attesa tra uno scambio e l'altro.

Le sfide in remoto sono disponibili solo con i giocatori con cui avete stabilito un livello di amicizia ultra.

Con gli altri utenti potrete lottare solo localmente usando un codice QR.

Entrambi i giocatori che partecipano alla battaglia riceveranno sempre una ricompensa, sia che vincano o perdano, e il livello di Amicizia con un giocatore può aumentare combattendo contro di lui.

Come sfidare un amico in Pokemon GO

Ci sono diversi modi per combattere contro i propri amici in Pokemon GO. Il modo più semplice è quello di accedere alla lista amici quando ci si trova nelle vicinanze. In questo caso potremo vedere l'opzione per combattere e avviare la sfida. Se invece volete combattere a distanza da remoto, il vostro avversario deve essere un amico di livello "ultra" o "best". Sarà inoltre possibile utilizzare la funzione QR per combattere gli altri allenatori che si trovano nelle vicinanze. Per farlo accedere al menu di battaglia e selezionate l'opzione "Sfida un allenatore". A questo punto sarà sufficiente scansionare il codice QR dell'altra persona o viceversa.

Leghe e squadre

Le sfide allenatore sono suddivise in tre categorie: Lega Mega, Lega Ultra e Lega Master. Ciascuno ha il proprio limite PL massimo, che funge da indicatore del livello di difficoltà. In questo modo i giocatori potranno disputare battaglie più equilibrate contro allenatori di un livello simile. Sarà possibile costruire un party per ciascuna delle tre leghe: basta entrare nel menu Pokemon e poi selezionare la scheda Squadra. Da qui potete scegliere una Lega e costruire il relativo party da utilizzare in PvP.

Battaglie contro l'IA

I giocatori potranno lottare anche con gli allenatori controllati dall'IA. Anche se potrete affrontarli tutte le volte che volete, questi avversari vi ricompenseranno con un solo oggetto al giorno. Per accedere a queste battaglie dovete andare nel menu delle posizioni toccando l'icona nell'angolo in basso a destra, selezionare la scheda Lotte e scegliere l'allenatore da sfidare.