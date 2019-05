Pokemon GO: Guida al Raid di Cresselia, migliori attaccanti e mosse

Fino al 18 giugno i giocatori di Pokemon GO possono partecipare al Raid di Cresselia, con la possibilità di catturare la creatura leggendaria anche in versione cromatica. In questa mini-guida vi daremo una serie di consigli utili per affrontare al meglio il Raid.

Cresselia apparirà nei Raid a 5 stelle e può presentare le seguenti mosse:

Confusione (veloce, psico)

Divinazione (caricata, psico)

Forza Lunare (caricata, folletto)

Psicotaglio (veloce, psico)

Raggiaurora (caricata, ghiaccio)

Migliori Pokemon attaccanti da schierare contro Cresselia

Dal momento che Cresselia è debole agli elementi Buio, Coleottero e Spettro, è strettamente consigliato schierare sul campo di battaglia dei Pokemon appartenenti a queste tre categorie. Nella fattispecie, i migliori attaccanti da utilizzare nel Raid sono i seguenti:

Mewtwo : il potente Mewtwo si rivelerà come sempre un alleato fondamentale. La mossa Palla Ombra sarà particolarmente efficace contro Gresselia.

: il potente Mewtwo si rivelerà come sempre un alleato fondamentale. La mossa Palla Ombra sarà particolarmente efficace contro Gresselia. Gengar : tutte le mosse di Gengar saranno in grado di infliggere un buon danno, in particolare Ombrartigli.

: tutte le mosse di Gengar saranno in grado di infliggere un buon danno, in particolare Ombrartigli. Tyranitar : l'abilità di Tyranitar di usare le mosse di tipo Buio vi tornerà molto comoda.

: l'abilità di Tyranitar di usare le mosse di tipo Buio vi tornerà molto comoda. Scizor: per sfruttare la debolezza al tipo Coleottero di Cresselia potete usare uno Scizor.

Per sconfiggere Cresselia vi consigliamo di formare una squadra composta da 3-4 allenatori. In alternativa, due allenatori ben equipaggiati saranno comunque in grado di affrontare il Raid con successo, a patto di utilizzare i Pokemon attaccanti più efficaci.

Con un pizzico di fortuna, inoltre, gli allenatori potranno imbattersi anche in una versione cromatica di Cresselia. Per ottenerla, tutto quello che dovete fare è sconfiggere la creatura leggendaria nel Raid e catturarla con l'ausilio delle PokeBall e delle bacche. Ricordiamo che il Raid di Cresselia sarà disponibile per tutti gli allenatori fino alle 22:00 italiane di martedì 18 giugno.

Intanto ricordiamo che a partire da oggi è disponibile l'evento di Pokemon GO dedicato a Snorlax.