Pokemon GO: Guida al Raid di Deoxys in tutte le forme, migliori attaccanti e mosse

Grazie all'ora dei Raid leggendari di settembre, gli allenatori di Pokemon GO possono affrontare le varie forme di Deoxys nei Raid di livello 5. In questa mini-guida vi indicheremo i migliori Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare per sconfiggerle tutte.

Deoxys è disponibile in quattro forme differenti: Normale, Attacco, Difesa e Velocità. Dalle 18:00 alle 19:00 italiane di mercoledì 11 settembre, tutte le forme di Deoxys appariranno nei Raid di livello 5 di Pokemon GO, permettendo a tutti gli allenatori di affrontarle e catturarle. Per riuscire nell'intento, sarà di fondamentale importanza equipaggiarsi al meglio, in modo da utilizzare i Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci. Vediamo quali sono.

Migliori attaccanti e mosse contro tutte le forme di Deoxys

Le varie forme di Deoxys si distinguono per le abilità disponibili, ma sono accomunate dal fatto di essere tutte dello stesso tipo (Psico). Per questa ragione, le forme Normale, Attacco, Difesa e Velocità sono vulnerabili agli stessi elementi: Buio, Coleottero, Psico e Spettro.

Di seguito elenchiamo i migliori Pokemon attaccanti e le migliori mosse da utilizzare contro tutte le forme di Deoxys nei Raid di livello 5:

Tyranitar : Morso e Sgranocchio

: Morso e Sgranocchio Mewtwo : Psicotaglio, Confusione e Palla Ombra

: Psicotaglio, Confusione e Palla Ombra Gengar : Sbigoattacco, Sciagura e Palla Ombra

: Sbigoattacco, Sciagura e Palla Ombra Scizor : Tagliofuria e Forbice X

: Tagliofuria e Forbice X Houndoom: Urlorabbia, Sgranocchio e Ripicca

Come sempre, giocare in compagnia di altri allenatori vi aiuterà a trionfare nei Raid. Non dimenticatevi di utilizzare i Pokemon attaccanti che vi abbiamo consigliato. Se non li avete a disposizione, cercate di schierare le vostre migliori creature di tipo Buio, Coleottero, Psico e Spettro.

Parlando degli altri eventi di Pokemon GO, ricordiamo che fino al 23 settembre sarà disponibile la seconda settimana di ultrabonus.