Pokemon GO: Guida al Raid EX di Deoxys in forma Difesa

A partire dal 4 aprile gli allenatori di Pokemon GO potranno dedicarsi al Raid EX di Deoxys in forma Difesa. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi per affrontarlo, indicandovi i migliori Pokemon attaccanti da schierare sul campo di battaglia.

Per affrontare Deoxys in Forma Difesa basta ricevere un biglietto Raid EX vincendo un raid in una delle Palestre idonee segnalate nelle vostre vicinanze. Ciascun biglietto raid EX rivelerà la data e l'orario in cui dover sfidare la creatura leggendaria.

Mosse di Deoxys in forma Difesa

In Pokemon GO Deoxys in forma Difesa è in grado di usare le seguenti mosse:

Contrattacco (veloce/lotta)

Cozzata Zen (veloce/psico)

Falcecannone (caricata/elettro)

Frana (caricata/roccia)

Fulmine (caricata/elettro)

Psicoslancio (caricata/psico)

I migliori attaccanti da schierare

Trattandosi di un Pokemon di tipo Psico, e tenute presenti le mosse che la forma Difesa di Deoxys sarà in grado di infliggere contro la nostra squadra, i migliori Pokemon attaccanti da usare nel Raid sono i seguenti:

Banette (Ombrartigli/Palla Ombra)

Gengar (Ombrartigli, Leccata/Palla Ombra)

Honchkrow (Urlorabbia/Neropulsar)

Mewtwo (Psicotaglio/Palla Ombra)

Pinsir (Coleomorso/Forbice X)

Tyranitar (Morso/Sgranocchio)

Weavile (Finta/Ripicca)

Tra parentesi abbiamo indicato le migliori mosse da usare contro la forma Difea di Deoxys. Per aumentare le vostre probabilità di successo durante lo scontro, vi consigliamo di partecipare al Raid in compagnia di altri allenatori, così da unire le forze e sconfiggere più facilmente la creatura.

Dopo aver battuto Deoxys in combattimento, non vi resta che catturarlo usando tutti gli strumenti a vostra disposizione, usando le bacche e cercando di effettuare tiri ottimi o eccellenti. Ricordiamo che nel frattempo gli allenatori di Pokemon GO possono provare a catturare Giratina in forma Alterata e Originale.