Pokemon GO: Guida al Raid di Groudon, migliori counter e mosse

Dopo avervi spiegato come catturare Kyogre, in questa mini-guida di Pokemon GO vi daremo dei consigli utili per affrontare al meglio il Raid di Groudon, creatura leggendaria della regione di Hoenn che potrà essere catturata fino al 29 gennaio.

Gli esemplari di Groudon incontrati durante i Raid di Pokemon GO possono utilizzare le seguenti mosse:

Codadrago (Veloce - Drago)

Colpo di Fango (Veloce - Terra)

Fuocobomba (Caricata - Fuoco)

Solarraggio (Caricata - Erba)

Terremoto (Caricata - Terra)

Dal momento che Groudon si presenta come un Pokemon leggendario debole agli elementi Erba, Acqua e Ghiaccio, i migliori counter da impiegare per affrontarlo nel Raid sono i seguenti:

Feraligatr (Cascata – Idrocannone)

Gyarados (Cascata – Idropompa)

Kyogre (Cascata – Idropompa)

Roserade (Foglielama – Solarraggio)

Venusaur (Frustata – Radicalbero)

Tra parentesi abbiamo segnalato le migliori mosse da usare con i rispettivi Pokemon, con le quali infliggere il maggior numero di danni possibile. Dato che Groudon presenta 49671 PL, per sconfiggerlo sarà necessario formare una squadra all'altezza dell'incarico. Il consiglio è di affrontarlo con un team di almeno 7 giocatori, o in alternativa con un gruppo di 3-6 amici abbastanza affiatato.

Ricordiamo che il nuovo evento di Pokemon GO dedicato alla regione di Hoenn sarà disponibile fino alle 22:00 italiane del 29 gennaio, periodo durante il quale le creature di terza generazione appariranno con maggior frequenza.