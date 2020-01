Pokemon GO: Guida al Raid di Heatran, migliori attaccanti e mosse

I giocatori di Pokemon GO possono dedicarsi ai raid a cinque stelle di Heatran. In questa mini-guida vi spieghiamo come affrontare e catturare il Pokemon leggendario di quarta generazione, indicandovi i Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare nel raid.

Heatran è una possente creatura di tipo Fuoco e Acciaio introdotta con la quarta generazione di Pokemon. Gli allenatori di Pokemon GO potranno affrontarlo nei raid a cinque stelle, nei quali Heatran potrà apparire con i seguenti Punti Lotta (PL):

2058 – 2145 PL al livello 20, senza alcun potenziamento dovuto al meteo.

2573 – 2681 PL al livello 25 in caso di meteo soleggiato o nevoso.

Migliori Pokemon attaccanti e mosse da usare contro Heatran

Dal momento che Heatran è debole agli attacchi di tipo Terra(x2), Acqua e Lotta, i migliori Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare contro di lui nel raid sono i seguenti:

Attaccanti migliori in assoluto

Garchomp : Colpo di Fango, Terremoto

: Colpo di Fango, Terremoto Groudon : Colpo di Fango, Terremoto

: Colpo di Fango, Terremoto Excadrill : Fangosberla, Giravvita

: Fangosberla, Giravvita Rhyperior: Fangosberla, Terremoto

Attaccanti eccellenti

Golurk : Fangosberla, Geoforza

: Fangosberla, Geoforza Flygon : Colpo di Fango, Geoforza

: Colpo di Fango, Geoforza Rhydon : Fangosberla, Terremoto

: Fangosberla, Terremoto Swampert : Colpo di Fango, Terremoto

: Colpo di Fango, Terremoto Golem : Fangosberla, Terremoto

: Fangosberla, Terremoto Kyogre: Cascata, Idropompa

Attaccanti buoni

Machamp : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Breloom : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Hariyama : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Dugtrio di Alola: Fangosberla, Pantanobomba

di Alola: Fangosberla, Pantanobomba Blaziken : Contrattacco, Focalcolpo

: Contrattacco, Focalcolpo Dronphan : Contrattacco, Terremoto

: Contrattacco, Terremoto Gyarados: Cascata, Idropompa

Se siete in possesso di questi Pokemon, dunque, vi raccomandiamo di schierarli sul campo nel Raid di Heatran. Per aumentare le vostre probabilità di successo in combattimento, vi consigliamo di partecipare al Raid in compagnia di altri 2-4 allenatori.

Come catturare Heatran normale e Shiny in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto Heatran nel raid, non vi resta che catturarlo usando le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, l'esecuzione di tiri curvi e precisi aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura.

Segnaliamo che Heatran potrà apparire anche nella sua variante shiny (cromatica), in modo puramente casuale. Per ottenere questa variante della creatura, dunque, non vi resta che affrontare i raid fino a quando non ne incontrate una.

Con l'occasione ricordiamo che a gennaio sarà possibile catturare in Pokemon GO uno speciale esemplare di Lapras in grado di eseguire gli attacchi Geloscheggia e Geloraggio, come vi abbiamo spiegato nella nostra guida alle ricerche sul campo di gennaio 2020.