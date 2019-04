Pokemon GO: Guida al Raid di Latios, migliori attaccanti e mosse

Fino al 22 aprile i giocatori di Pokemon GO possono provare a catturare Latios nei Raid di livello 5. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi per affrontarli al meglio, indicandovi i Pokemon attaccanti più efficaci da schierare sul campo.

Latios si presenta come un Pokemon leggendario di tipo Psico/Drago. Durante la lotta avrà a disposizione 49323 PL e potrà utilizzare le seguenti mosse:

Cozzata Zen (Veloce, Psico)

Dragospiro (Veloce, Drago)

Solarraggio (Caricata, Erba)

Psichico (Caricata, Psico)

Dragartigli (Caricata, Drago)

Ricordiamo che questa creatura sarà potenziata dal meteo ventoso, quindi cercate di affrontare il Raid durante una giornata in cui non ci sia troppo vento. Con un pizzico di fortuna, inoltre, Latios potrà essere incontrato nella sua variante cromatica.

Debolezze di Latios e migliori Pokemon attaccanti

Latios è debole alle seguenti tipologie di attacco: Buio, Coleottero, Drago, Folletto, Ghiaccio e Spettro. Per questo motivo, i migliori Pokemon attaccanti da schierare nel Raid sono:

Rayquaza (Codadrago, Oltraggio)

Dragonite (Codadrago, Oltraggio)

Palkia (Codadrago, Dragobolide)

Salamence (Codadrago, Dragobolide)

Giratina (Ombrartigli, Palla Ombra)

Tra parentesi abbiamo segnalato le mosse più efficaci da utilizzare con ogni Pokemon attaccante. Come sempre, affrontare il Raid con una buona squadra aumenterà le vostre probabilità di vittoria. Per facilitare le cose vi suggeriamo di radunare un gruppo composto da 3-5 allenatori. In alternativa, se siete da soli o in due, assicuratevi di schierare sul campo di battaglia i Pokemon attaccanti che abbiamo segnalato poco sopra.

Ricordiamo che il Raid di Latios sarà disponibile da lunedì 15 aprile 2019 alle 13:00 a lunedì 22 aprile 2019 alle 13:00. Parlando delle recenti novità introdotte nel gioco, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come diventare amici fortunati in Pokemon GO.