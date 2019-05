Pokemon GO: Guida al Raid di Mesprit, migliori attaccanti e mosse

Fino al 27 maggio tutti i giocatori europei di Pokemon GO possono sfidare Mesprit nel Raid, con l'obiettivo di sconfiggere e catturare la creatura leggendaria del Trio dei Laghi. In questa mini-guida vi spiegheremo come prepararvi al meglio per riuscire nell'intento.

Di seguito elencheremo le caratteristiche e le mosse di Mesprit, indicandovi i migliori Pokemon attaccanti da schierare nel Raid per sconfiggerlo in combattimento.

Mesprit: mosse, PL e punti deboli

I Punti Lotta (PL) base di Mesprit oscillano tra i 1669 e i 1747. La creatura viene potenziata dal meteo ventilato ed è debole alle mosse buio, spettro e coleottero. All'interno di Pokemon GO, Mesprit è in grado di eseguire le seguenti mosse:

Bora (caricata, ghiaccio)

Comete (caricata, normale)

Confusione (veloce, psico)

Confusione (caricata, psico)

Extrasenso (veloce, psico)

Migliori Pokemon attaccanti per sconfiggere Mesprit

Dal momento che Mesprit è un Pokemon di tipo Psico, per affrontarlo al meglio nel Raid conviene schierare delle creature di tipo buio e spettro. Nello specifico vi consigliamo di utilizzare i seguenti Pokemon, facendo affidamento sulle mosse indicate tra parentesi:

Absol (Urlorabbia, Neropulsar/Megacorno)

Gengar (Ombrartigli, Palla Ombra)

Giratina in forma originale (Ombrartigli, Palla Ombra)

Houndoom (Urlorabbia, Ripicca)

Mewtwo (Confusione/Psicotaglio, Palla Ombra)

Weavile (Finta, Ripicca)

Per aumentare le vostre probabilità di vittoria nel Raid di Mesprit, vi consigliamo di formare una squadra di almeno quattro allenatori, o in alternativa di formare una squadra di Pokemon potenziati che includano gli attaccanti elencati poco sopra.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili le nuove Ricerche sul Campo di maggio 2019, con nuove missioni e ricompense per tutti gli allenatori di Pokemon GO.