Pokemon GO: Guida al Raid di Mewtwo Corazzato, migliori attaccanti e mosse

Fino al 31 luglio i giocatori di Pokemon GO possono partecipare al Raid di Mewtwo Corazzato. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per affrontare il Raid, indicandovi i migliori Pokemon attaccanti da schierare sul campo di battaglia per sconfiggere e catturare Mewtwo Corazzato.

Mewtwo Corazzato potrà essere affrontato nei Raid di livello 5 dal 10 al 31 luglio. Il Pokemon può presentarsi con 1740 PL – 1821 PL al livello 20, oppure con 2376 PL – 2732 PL al livello 25 (potenziato dal meteo ventoso).

Dal momento che Mewtwo Corazzato è una creatura debole alle mosse di tipo Coleottero, Buio e Spettro, i migliori Pokemon attaccanti devono essere in grado di eseguire queste tipologie di mosse.

Migliori Pokemon attaccanti da schierare contro Mewtwo Corazzato

Tenendo conto delle debolezze di Mewtwo Corazzato, di seguito elenchiamo i migliori Pokemon attaccanti da schierare nel Raid di livello 5 di Mewtwo Corazzato, indicando per ciascuno di essi le mosse più efficaci da utilizzare sul campo di battaglia.

Giratina (Originale): Ombrartigli, Palla Ombra

(Originale): Ombrartigli, Palla Ombra Gengar : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Mewtwo : Psicotaglio, Palla Ombra

: Psicotaglio, Palla Ombra Tyranitar : Morso, Sgranocchio

: Morso, Sgranocchio Honchkrow : Urlorabbia, Neuropulsar

: Urlorabbia, Neuropulsar Scizor : Tagliofuria, Forbice X

: Tagliofuria, Forbice X Banette : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Salamence: Morso, Dragobolide

Utilizzando i Pokemon elencati sopra e sfruttando le loro mosse indicate, sarete in grado di sconfiggere Mewtwo Corazzato più facilmente. Per rendere le cose ancora più semplici, vi consigliamo di formare un team composto da 5-7 allenatori, in modo da unire le vostre forze contro il nemico. Una volta sconfitto, Mewtwo Corazzato potrà essere catturato e aggiunto alla vostra squadra.

Ricordiamo che il Raid di Mewtwo Corazzato sarà disponibile fino al 31 luglio, e che dal 14 luglio sarà introdotta in Pokemon GO la giornata a tema Entei.