Pokemon GO: Guida al Raid di Rayquaza (Shiny), migliori attaccanti e mosse

Fino al 2 settembre gli allenatori di Pokemon GO potranno partecipare al Raid di Rayquaza, con la possibilità di imbattersi nella versione cromatica della creatura. In questa guida vi spieghiamo come affrontare al meglio il Raid, indicandovi i migliori Pokemon attaccanti e le mosse da usare.

Dal 31 luglio al 2 settembre, i giocatori di Pokemon GO possono imbattersi nei Raid di Rayquaza. Con un pizzico di fortuna, la creatura leggendaria potrà essere incontrata nella sua rara variante cromatica (shiny), con la possibilità di catturarla e aggiungerla alla propria collezione.

Caratteristiche di Rayquaza

Rayquaza è un Pokemon leggendario di tipo Drago e Volante con 213 HP (punti vita), 284 ATK (valore di attacco) e 170 DEF (valore difesa). Se volete catturare un Rayquaza con le statistiche IV al massimo, dovrete sperare di imbattervi in un esemplare con i seguenti punti lotta:

Condizioni meteorologiche normali: 2191 PL al Livello 20

Clima ventoso o pioggia: 2739 PL al Livello 25

Come possiamo vedere, Rayquaza è un Pokemon che risente delle condizioni meteorologiche, e che più nello specifico diventa più potente in presenza di vento e piogge.

Mosse di Rayquaza

La creatura può essere in grado di eseguire le seguenti mosse:

Mosse rapide

Eterelama (Volante)

Codadrago (Drago)

Mosse principali

Aeroassalto (Volante)

Forzantica (Roccia)

Oltraggio (Drago)

Migliori Pokemon attaccanti da usare contro Rayquaza

Dal momento che Rayquaza è una creatura di tipo Drago e Volante, i migliori Pokemon attaccanti da usare contro di lui in battaglia sono quelli che sfruttano le sue debolezze, vale a dire i Pokemon di tipo Ghiaccio, Drago, Roccia e Folletto. Nello specifico, i migliori Pokemon attaccanti che vi consigliamo di utilizzare contro Rayquaza sono i seguenti (a destra segnaliamo le relative mosse da usare):

Mamoswine : Slavina, Battiterra

: Slavina, Battiterra Glaceon (sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere Glaceon da Eevee): Geloraggio , Slavina

(sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere Glaceon da Eevee): , Slavina Weavile : Slavina, Geloscheggia

: Slavina, Geloscheggia Mewtwo : Psichico, Geloraggio, Confusione

: Psichico, Geloraggio, Confusione Jynx : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Piloswine : Geloscheggia, Slavina, Pietrataglio

: Geloscheggia, Slavina, Pietrataglio Porygon-Z : Bora, Introforza

: Bora, Introforza Articuno : Alitogelido, Bora

: Alitogelido, Bora Cloyster : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Regice : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Mew : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Walrein: Alitogelido, Slavina

Come sconfiggere e catturare Rayquaza

Per sconfiggere Rayquaza non vi resta che schierare i Pokemon attaccanti che abbiamo segnalato poco sopra, utilizzando le mosse indicate. Per aumentare le vostre probabilità di successo, vi consigliamo di formare una squadra con almeno altri 3-5 allenatori adeguatamente preparati.

Una volta che avrete sconfitto Rayquaza, non dovrete far altro che catturarlo utilizzando le bacche ed effettuando i migliori lanci possibili (i lanci curvi e ottimali aumentano le chance di cattura) come mostrato nel video riportato in cima.

Parlando delle ultime novità introdotte in Pokemon GO, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come sconfiggere il Team Rocket e catturare i Pokemon Ombra, per poi purificarli e aggiungerli alla vostra collezione.