Pokemon GO: guida al Raid di Reshiram, migliori attaccanti e mosse

Dal 26 maggio al 16 giugno gli allenatori di Pokemon GO possono partecipare al raid a 5 stelle di Reshiram. In questa mini-guida vi indichiamo i migliori Pokemon da schierare sul campo di battaglia e le migliori mosse da usare per sconfiggere Reshiram e catturarlo.

Reshiram potrà essere incontrato nei raid a 5 stelle di Pokemon GO con le seguenti statistiche:

2217 – 2307 Punti Lotta al livello 20, senza potenziamenti del meteo

2771 – 2884 Punti Lotta al livello 25 potenziato dal meteo soleggiato o ventoso

Se giocate da casa, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come partecipare ai raid di Pokemon GO da remoto. Di seguito ricordiamo i passaggi da seguire per ottenere un biglietto raid da remoto:

Aprite Pokemon GO

Toccate l'icona della Poke Ball, quindi Negozio

Scorrete fino a trovare la voce Strumenti

Qui potete ottenere un biglietto raid da remoto per 100 Pokemonete. Se possedete tre o più biglietti raid da remoto nel vostro spazio Borsa, non avrete la possibilità di acquistarne altri

Debolezze e resistenze di Reshiram

Dal momento che Reshiram è un Pokemon di tipo Drago-Fuoco, la creatura è debole e resistente ai seguenti elementi:

Debole a

Drago (160% del danno)

Terra (160% del danno)

Roccia (160% del danno)

Resistente a

Acciaio (63% del danno)

Elettro (63% del danno)

Coleottero (63% del danno)

Erba (39% del danno)

Fuoco (39% del danno)

Migliori Pokemon attaccanti e mosse contro Reshiram

Considerando i punti deboli di Reshiram, i migliori Pokemon attaccanti e le migliori mosse da usare contro la creatura leggendaria sono i seguenti:

Dialga : Dragospiro, Dragobolide

: Dragospiro, Dragobolide Rayquaza : Codadrago, Oltraggio

: Codadrago, Oltraggio Rampardos : Abbattimento, Frana

: Abbattimento, Frana Haxorus : Codadrago, Dragartigli

: Codadrago, Dragartigli Palkia : Codadrago, Dragobolide

: Codadrago, Dragobolide Salamence : Codadrago, Oltraggio

: Codadrago, Oltraggio Dragonite : Codadrago, Dragartigli

: Codadrago, Dragartigli Garchomp : Codadrago, Oltraggio

: Codadrago, Oltraggio Rhyperior : Fangosberla, Pietrataglio

: Fangosberla, Pietrataglio Terrakion : Abbattimento, Terremoto

: Abbattimento, Terremoto Groudon : Codadrago, Terremoto

: Codadrago, Terremoto Excadrill : Fangosberla, Giravvita

: Fangosberla, Giravvita Tyranitar: Abbattimento, Pietrataglio

Se siete in possesso di questi Pokemon, dunque, vi raccomandiamo di schierarli nel raid a 5 stelle di Reshiram. Per aumentare le vostre probabilità di successo in combattimento, vi consigliamo di partecipare al raid in compagnia di altri 3-5 allenatori di alto livello, o in alternativa in compagnia di altri 5-7 allenatori di livello medio.

Come catturare Reshiram in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto Reshiram nel raid, non vi resta che catturarlo usando le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione. Come sempre, l'esecuzione di tiri curvi e precisi aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.