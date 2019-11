Pokemon GO: Guida al Raid di Terrakion, migliori attaccanti e mosse

I giocatori di Pokemon GO possono affrontare per la prima volta Terrakion nei Raid a 5 stelle. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per sconfiggere e catturare Terrakion in Pokemon GO, indicandovi i counter più efficaci e le mosse più potenti da usare sul campo di battaglia.

Terrakion è una creatura di tipo Roccia/Lotta introdotta con la quinta generazione di Pokemon. Fino alle 22:00 di martedì 17 dicembre potrà essere affrontato in Pokemon GO nei Raid a 5 stelle, nei quali Terrakion potrà apparire con i seguenti punti lotta (PL):

2026 PL – 2113 PL (livello 20)

2553 PL – 2641 PL (livello 25 con meteo nuvoloso o parzialmente nuvoloso)

Migliori Pokemon attaccanti e mosse da usare contro Terrakion

Dal momento che Terrakion è debole agli attacchi di tipo Pisco, Folletto, Terra, Acciaio, Lotta, Erba e Acqua, i migliori Pokemon attaccanti da usare contro di lui nel Raid sono i seguenti (a lato segnaliamo le relative mosse):

Attaccanti migliori in assoluto

Mewtwo : confusione, psichico, psicobotta

: confusione, psichico, psicobotta Metagross: pugnoscarica, meteorpugno, psichico

Attaccanti eccellenti

Latios : cozzata zen, psichico

: cozzata zen, psichico Kyogre : cascata, idropompa

: cascata, idropompa Alakazam : confusione, psichico

: confusione, psichico Jirachi: confusione, obbliderio

Attaccanti buoni (con meteo nuvoloso)

Machamp : contrattacco, dinamipugno

: contrattacco, dinamipugno Hariyama : contrattacco, dinamipugno

: contrattacco, dinamipugno Gardevoir: fascino, magibrillio

Attaccanti buoni (con meteo soleggiato)

Groudon : colpodifango, solaraggio

: colpodifango, solaraggio Roserade : foglialama, laccioerboso

: foglialama, laccioerboso Torterra: foglielama, radicalbero

Attaccanti buoni (meteo nevoso)

Dialga : ferrartigli, metaltestata

: ferrartigli, metaltestata Excadrill: ferrartigli, metaltestata

Se siete in possesso di questi Pokemon, dunque, vi raccomandiamo di schierarli sul campo nel Raid di Terrakion. Per aumentare le vostre probabilità di successo in combattimento, vi consigliamo di partecipare al Raid in compagnia di altri 3-5 allenatori di alto livello, o in alternativa in compagnia di altri 5-7 allenatori di livello medio.

Come catturare Terrakion in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto Terrakion nel raid, non vi resta che catturarlo usando le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione. Come sempre, l'esecuzione di tiri curvi e precisi aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura.

Con l'occasione ricordiamo che ha preso il via la prima edizione del Festival degli Amici di Pokemon GO. Fino alle 22:00 del 2 dicembre, i giocatori potranno incontrare famiglie di Pokemon selvatici, come Nidoran♀, Nidoran♂, le loro evoluzioni e molto altro nelle missioni di ricerca.