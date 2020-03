Pokemon GO: Guida al Raid di Thundurus, migliori attaccanti e mosse

Come parte degli eventi di marzo 2020, gli allenatori di Pokemon GO possono dedicarsi ai Raid a cinque stelle di Thundurus. In questa mini-guida vi spieghiamo come affrontarli al meglio, indicandovi i Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare sul campo di battaglia.

Thundurus apparirà nei Raid a cinque stelle di Pokemon GO con le seguenti statistiche:

1861 - 1911 PL al livello 20, senza potenziamenti del meteo.

2326 – 2389 PL al livello 25, potenziato dal meteo ventoso o piovoso.

Migliori Pokemon e mosse da usare contro Thundurus

Thundurus è un Pokemon di tipo Elettro/Volante, ed è debole agli attacchi di tipo Ghiaccio e Roccia. Per questa ragione, i migliori attaccanti e le mosse da usare nel Raid sono i seguenti.

Migliori Pokemon attaccanti in assoluto

Rampardos : Abbattimento, Frana

: Abbattimento, Frana Mamoswine : Polneve, Slavina

: Polneve, Slavina Terrakion : Abbattimento, Frana

: Abbattimento, Frana Rhyperior : Abbattimento, Pietrataglio

: Abbattimento, Pietrataglio Tyranitar: Abbattimento, Pietrataglio

Ottime alternative

Glaceon : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Weavile : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Mewtwo : Psicotaglio, Geloraggio

: Psicotaglio, Geloraggio Gigalith: Abbattimento, Pietrataglio

Per avere la meglio su Thundurus avrete bisogno del supporto degli altri giocatori. Affrontate il Raid in compagnia di almeno altri 3-4 allenatori di alto livello, o eventualmente di altri 5-6 allenatori di medio/basso livello.

Dopo aver sconfitto Thundurus in battaglia, avrete l'opportunità di catturarlo e aggiungerlo alla vostra collezione. Ci siete già riusciti? Nel frattempo, ricordiamo che nel corso del mese potrete dedicarvi anche alle ricerche sul campo di marzo 2020 di Pokemon GO.