Pokemon GO: Guida al Raid di Tornadus, migliori attaccanti e mosse

I giocatori di Pokemon GO possono affrontare i raid a cinque stelle di Tornadus. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per affrontarlo, indicandovi i Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare sul campo di battaglia.

Tornadus debutta per la prima volta in Pokemon GO, e potrà essere affrontato nei raid a cinque stelle dalle 22:00 italiane del 4 febbraio alle 22:00 del 25 febbraio.

Tornadus potrà essere incontrato nella forma Incarnate con le seguenti statistiche:

1828 – 1911 PL al livello 20, nessun potenziamento dovuto al meteo

2285 – 2389 PL al livello 25, potenziato dal meteo ventoso

e nella forma Therian con:

1756 – 1837 PL al livello 20, nessun potenziamento dovuto al meteo

2196 – 2296 PL al livello 25, potenziato dal meteo ventoso

Migliori Pokemon e mosse da usare contro Tornadus

Dal momento che Tornadus è un Pokemon leggendario di tipo Volante, questa creatura è debole agli attacchi di tipo Ghiaccio, Elettro e Roccia, mentre risulta resistente agli attacchi di tipo Lotta, Erba, Coleottero e Terra. Per questo motivo, i migliori Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare contro Tornadus sono:

Migliori attaccanti in assoluto

Rampardos : Abbattimento, Frana

: Abbattimento, Frana Raikou : Tuonoshock, Sprizzalampo

: Tuonoshock, Sprizzalampo Magnezone : Scintilla, Sprizzalampo

: Scintilla, Sprizzalampo Zapdos : Tuonoshock, Fulmine

: Tuonoshock, Fulmine Electivire : Tuonoshock, Sprizzalampo

: Tuonoshock, Sprizzalampo Terrakion : Abbattimento, Frana

: Abbattimento, Frana Mamoswine: Polneve, Slavina

Ottime alternative

Tyranitar : Abbattimento, Pietrataglio

: Abbattimento, Pietrataglio Glaceon : Alitogelido, Slavina

: Alitogelido, Slavina Weavile : Geloschegghia, Slavina

: Geloschegghia, Slavina Luxray: Scintilla, Sprizzalampo

Se siete in possesso di questi Pokemon, dunque, vi raccomandiamo di schierarli sul campo nel Raid di Tornadus. Per aumentare le vostre probabilità di successo in combattimento, vi consigliamo di partecipare al Raid in compagnia di altri 2-4 allenatori.

Come catturare Tornadus in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto Tornadus nel raid a cinque stelle, non vi resta che catturarlo usando le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione. Come sempre, l'esecuzione di tiri curvi e precisi aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura.

Con l'occasione ricordiamo che a febbraio sarà possibile catturare Woobat in Pokemon GO, come vi abbiamo spiegato nella nostra guida alle ricerche sul campo di febbraio 2020.