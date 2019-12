Pokemon GO: Guida al Raid di Virizion, migliori Pokemon attaccanti e mosse

Fino al 7 gennaio 2020 i giocatori di Pokemon GO possono catturare Virizion nei Raid di livello 5. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per affrontarlo al meglio, indicandovi i Pokemon attaccanti e le mosse più efficaci da usare sul campo di battaglia.

Virizion è un Pokemon Leggendario di tipo Erba/Lotta. Durante i Raid a 5 stelle di Pokemon GO potrà apparire con le seguenti statistiche:

Livello 20: tra 1649 e 1727 Punti Lotta (PL)

Livello 25: tra 2061 e 2159 Punti Lotta (PL)

Segnaliamo inoltre che Virizion può essere potenziato dal clima quando il meteo è soleggiato o nuvoloso.

Migliori Pokemon e mosse da usare contro Virizion

Virizion è particolarmente vulnerabile agli attacchi di tipo Volante. Il Pokemon è inoltre debole agli attacchi di tipo Folletto, Psico, Ghiaccio, Fuoco e Veleno. Tenendo conto di queste debolezze, i migliori Pokemon attaccanti da schierare nel Raid di Virizion sono i seguenti (li abbiamo elencati in ordine di efficacia):

Moltres (Attacco d'Ala, Aeroattacco, Vampata, Turbofuoo, Aeroattacco)

(Attacco d'Ala, Aeroattacco, Vampata, Turbofuoo, Aeroattacco) Honchkrow (Beccata, Aeroattacco, Baldeali)

(Beccata, Aeroattacco, Baldeali) Rayquaza (Eterelama, Aeroassalto)

(Eterelama, Aeroassalto) Staraptor (Attacco d'Ala, Baldeali)

(Attacco d'Ala, Baldeali) Swellow (Attacco d'Ala, Aeroattacco)

(Attacco d'Ala, Aeroattacco) Yanmega (Attacco d'Ala, Aeroassalto)

(Attacco d'Ala, Aeroassalto) Togekiss (Eterelama, Aeroassalto, Magibrillio)

(Eterelama, Aeroassalto, Magibrillio) Scyther (Eterelama, Aeroassalto)

(Eterelama, Aeroassalto) Fearow (Beccata, Aeroattacco)

(Beccata, Aeroattacco) Chatot (Beccata, Aeroattacco)

(Beccata, Aeroattacco) Deoxys (Forma Attacco) (Cozzata Zen, Psicoslancio, Velenpuntura, Psicoslancio)

(Forma Attacco) (Cozzata Zen, Psicoslancio, Velenpuntura, Psicoslancio) Honchkrow (Urlorabbia, Aeroattacco)

(Urlorabbia, Aeroattacco) Zapdos (Raggioscossa, Perforbecco)

(Raggioscossa, Perforbecco) Charizard (Eterelama, Vampata, Incendio, Fuocobomba)

(Eterelama, Vampata, Incendio, Fuocobomba) Lugia (Extrasenso, Aeroattacco)

(Extrasenso, Aeroattacco) Rayquaza (Codadrago, Aeroassalto, Eterelama, Oltraggio, Forzantica)

(Codadrago, Aeroassalto, Eterelama, Oltraggio, Forzantica) Mewtwo (Normale) (Confusione, Psichico, Lanciafiamme)

(Normale) (Confusione, Psichico, Lanciafiamme) Alakazam (Normale) (Confusione, Divinazione)

(Normale) (Confusione, Divinazione) Xatu (Eterelama, Aeroassalto)

(Eterelama, Aeroassalto) Blaziken (Turbofuoco, Incendio)

Questi Pokemon sono molto efficaci contro Virizion, in particolare quando si usano attacchi di tipo Volante. Per avere la meglio del Raid vi consigliamo di giocare in compagnia di 1-2 allenatori equipaggiati con Pokemon potenti di tipo Volante, oppure con altri 3-4 allenatori dotati di una squadra mista.

Parlando delle ultime novità di Pokemon GO, ricordiamo che di recente è stato pubblicato un nuovo trailer della modalità Compagni d'Avventura.