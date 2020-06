Pokémon GO: guida alla Ricerca Speciale Campione della sfida classica

Ad accompagnare le creature di Spada e Scudo in Pokémon GO, Niantic ha deciso di lanciare un nuovo evento grazie al quale gli allenatori di tutto il mondo possono completare delle semplici sfide ed entrare in possesso dei Pokémon di Galar.

Per accedere alla Ricerca Speciale "Campione della sfida classica 2020" bisogna aver completato tutte e quattro le ricerche del mese di maggio. Se non l'avete fatto, potete sempre acquistare un biglietto al prezzo di circa 8 euro per sbloccare immediatamente l'accesso alle nuove sfide.

Ecco di seguito tutti i passaggi da seguire per portare a compimento la ricerca e le relative ricompense:

Step 1/5:

Fai 15 Grandi Lanci – Ricompensa: Meowth di Galar

Cattura 15 Pokémon – Ricompensa: 1 Incenso

Trasferisci 15 Pokémon – Ricompensa: 30 Ultra Ball

Ricompense dello Step 1: Gothita, 500 EXP e 500 Polvere di Stella

Step 2/5:

Fai evolvere 5 Pokémon – Ricompensa: 5 caramelle rare

Fai schiudere 25 uova – Ricompensa: Oshawott

Vinci 15 Raid – Ricompensa: 10 Revitalizzante

Ricompense dello Step 2: Darumaka, 500 EXP e 500 Polvere di Stella

Step 3/5:

Fai un lancio eccellente – Ricompensa: 30 Ultra Ball

Combatti 15 volte con un altro allenatore – Ricompensa: Tepig

Potenzia un Pokémon 15 volte – Ricompensa: 500 Polvere di Stella

Ricompense dello Step 3: Blitzle, 500 EXP e 500 Polvere di Stella

Step 4/5:

Dai 15 oggetti al Compagno – Ricompensa: 1 Baccalampon d’Oro

Cattura un Pokémon di tipo Drago – Ricompensa: Snivy

Scatta 15 foto – Ricompensa: 1 Baccananas d’argento

Ricompense dello Step 4: Audino, 500 EXP e 500 Polvere di Stella

Step 5/5:

Reclama il premio – Ricompensa: 1 MT attacco caricato

Reclama il premio – Ricompensa: Stunfisk di Galar

Reclama il premio – Ricompensa: 1 MT attacco veloce

Ricompense dello Step 5: Genesect, 5 Caramelle Rare e Occhiali del Professor Willow (oggetto per la personalizzazione dell'avatar)

Avete già letto dei guadagni da record per Pokémon GO durante l'emergenza Coronavirus?