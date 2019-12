Pokemon GO: Guida Ricerche sul Campo di Dicembre 2019, missioni e ricompense

Gli allenatori di Pokemon GO possono dedicarsi alle nuove ricerche sul campo di dicembre 2019. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, quali sono le ricompense ottenibili e quali Pokemon Leggendari è possibile catturare.

Niantic ha aggiornato le missioni di ricerca sul campo di Pokemon GO, permettendo ai giocatori di guadagnare nuove ricompense. Di seguito elenchiamo tutte le missioni delle Ricerche sul Campo di dicembre 2019, indicando per ciascuna di esse il Pokemon che sarà possibile incontrare dopo averle portate a termine.

Missioni di lotta

Combatti in una palestra: Mankey o Makuhita (possibile versione cromatica)

Combatti in una palestra 5 volte: Machop (possibile versione cromatica)

Vinci una lotta in palestra: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Vinci 3 lotte in palestra: Jynx

Use un attacco caricato super-efficace per 7 volte: Electabuzz

Combatti in un Raid: Spoink (possibile versione cromatica)

Vinci in un Raid di livello 3 o superiore: Omanyte o Kabuto (possibile versione cromatica)

Vinci in 5 Raid: Aerodactyl (possibile versione cromatica)

Affronta il leader di un team 2 volte: Natu (possibile versione cromatica)

Affronta un altro allenatore: Electrike (possibile versione cromatica)

Missioni di cattura

Cattura 10 Pokemon: Magikarp (possibile versione cromatica)

Cattura 15 Pokemon: Sandshrew (possibile versione cromatica)

Cattura un Pokemon di tipo Drago: Dratini (possibile versione cromatica)

Cattura 3 differenti specie di Pokemon Ombra: Poochyena (possibile versione cromatica)

Cattura 3 differenti specie di Pokemon Psico: Drowzee (possibile versione cromatica)

Cattura 4 Pokemon di tipo Erba o Ghiaccio: Seel (possibile versione cromatica)

Cattura 5 Pokemon di tipo Folletto: Marill

Cattura 5 Pokemon di tipo Normale: Zigzagoon (possibile versione cromatica)

Cattura 3 Pokemon di tipo Acqua, Fuoco o Elettro: Doduo

Cattura 5 Pokemon potenziati dal meteo: Vulpix o Poliwag

Missioni con uso di Bacche

Usa 5 Bacche per catturare un Pokemon: Snorunt (possibile versione cromatica)

Usa 5 Baccalampon per catturare un Pokemon: Swinub (possibile versione cromatica)

Usa 10 Baccananas per catturare un Pokemon: Scyther (possibile versione cromatica)

Missioni sui Lanci

Effettua 5 tiri curvi ottimi di fila: Spinda

Effettua 5 tiri con un bel risultato: Voltorb

Effettua 3 tiri ottimi: Gastly, Buneary, Lileep o Anorith (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri ottimi di fila: Onix (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri eccellenti di fila: Larvitar (possibile versione cromatica)

Missioni di Evoluzione e Scambio

Fai evolvere un Pokemon: Cubone (possibile versione cromatica)

Potenzia un Pokemon 5 volte: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Guadagna 3 Caramelle camminando con il tuo compagno: Ponyta (possibile versione cromatica)

Invia 10 regali agli amici: Exeggutor di Alola

Scatta 5 foto di Eevee: Gulpin

Scambia un Pokemon: Bronzor (possibile versione cromatica)

Trasferisci 3 Pokemon: Sableye (possibile versione cromatica)

Missioni con le Uova

Fai schiudere 1 Uovo: Exeggcute (possibile versione cromatica)

Fai schiudere 3 Uova: Magmar

Fai schiudere 5 Uova: Chansey

Ricordiamo che portando a termine le missioni di ricerca sul campo otterrete i timbri. Sarà possibile ricevere al massimo un timbro al giorno: una volta che avrete accumulato 7 timbri, avrete l'opportunità di incontrare e catturare ben 5 Pokemon Leggendari: Kyogre, Groudon, Articuno, Zapdos e Moltres.

Con l'occasione vi segnaliamo che tra il 14 e il 15 dicembre sarà disponibile il community day di dicembre di Pokemon GO, durante il quale sarà possibile ottenere diversi bonus. Infine, non perdetevi i due eventi speciali di Pokemon GO dedicati alle evoluzioni.