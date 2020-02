Pokemon GO: Guida Ricerche sul Campo Febbraio 2020, missioni e ricompense

Gli allenatori di Pokemon GO possono dedicarsi alle nuove ricerche sul campo di febbraio 2020. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, in modo da ottenere le nuove ricompense del mese.

Come vi abbiamo segnalato nel nostro resoconto sugli eventi di febbraio 2020 di Pokemon GO, il protagonista degli incontri di scoperta straordinaria di questo mese è Woobat. Il Pokemon di quinta generazione appare così per la prima volta all'interno del gioco mobile, e gli allenatori avranno l'opportunità di catturarlo fino alle ore 22:00 del 1 marzo.

Per aiutarvi nell'intento, di seguito elenchiamo tutte le missioni delle ricerche di febbraio 2020, indicando per ciascuna di esse il Pokemon che sarà possibile incontrare dopo averle portate a termine.

Missioni di lotta

Combatti in una palestra: Mankey o Makuhita (possibile versione cromatica)

Combatti in una palestra 5 volte: Machop (possibile versione cromatica)

Vinci una lotta in palestra: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Vinci 3 lotte in palestra: Jynx

Use un attacco caricato super-efficace per 7 volte: Electabuzz

Affronta un altro allenatore: Electrike

Affronta il leader di un team due volte: Natu

Combatti in un raid: Spoink (possibile versione cromatica)

Vinci in un raid di livello 3 o superiore: Omanyte o Kabuto (possibile versione cromatica)

Vinci in 5 raid: Aerodactyl (possibile versione cromatica)

Missioni con le Bacche

Usa 5 Bacche per catturare un Pokemon: Snorunt (possibile versione cromatica)

Usa 5 Baccalampon per catturare un Pokemon: Swinub (possibile versione cromatica)

Usa 10 Baccananas per catturare un Pokemon: Scyther (possibile versione cromatica)

Missioni di cattura

Cattura 10 Pokemon: Magikarp (possibile versione cromatica)

Cattura un Pokemon di tipo Drago: Dratini (possibile versione cromatica)

Cattura 3 differenti specie di Pokemon di tipo Psico: Drowzee

Cattura 3 Pokemon di tipo Acqua, Fuoco o Elettrico: Duduo

Cattura 3 differenti specie di Pokemon di tipo Buio: Poocheyena

Cattura 5 Pokemon di tipo Folletto: Marill

Cattura 5 Pokemon potenziati dal meteo: Vulpix o Poliwag

Cattura 5 Pokemon di tipo Normale: Zigzagoon

Cattura 5 Pokemon di tipo Erba o Ghiaccio: Seel

Cattura 15 Pokemon: Sandshrew (possibile versione cromatica)

Missioni sui Lanci

Effettua 5 tiri curvi ottimi di fila: Spinda

Effettua 5 tiri con un bel risultato: Electrode

Effettua 3 tiri ottimi: Gastly, Buneary, Lileep o Anorith (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri ottimi di fila: Onix (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri eccellenti di fila: Larvitar (possibile versione cromatica)

Missioni di Evoluzione, Amicizia e Scambio

Questo mese troverete alcune missioni relative alle nuove funzionalità dei compagni d'avventura di Pokemon GO. A tal proposito, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come aumentare il livello di amicizia con i compagni in Pokemon GO, in modo da ottenere diversi bonus e souvenir.

Fai evolvere un Pokemon: Eevee o Cubone

Potenzia un Pokemon 5 volte: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Scatta una foto al tuo compagno: Snover (possibile versione cromatica)

Scatta 5 foto di Eevee: Gulpin

Guadagna 5 cuori con il tuo compagno: Stantler (possibile versione cromatica)

Invia 10 regali agli amici: Sneasel (possibile versione cromatica)

Trasferisci 3 Pokemon: Sableye (possibile versione cromatica)

Scambi un Pokemon: Bronzor

Missioni con le Uova

Fai schiudere 1 Uovo: Hoppip o Exeggcute (possibile versione cromatica)

Fai schiudere 3 Uova: Magmar

Fai schiudere 4 Uova: Vulpix di Alola (possibile versione cromatica)

Fai schiudere 5 Uova: Chansey

Come catturare Woobat

Ricordiamo che portando a termine le missioni di ricerca sul campo otterrete i timbri. Sarà possibile ricevere al massimo un timbro al giorno: una volta che avrete accumulato 7 timbri, avrete l'opportunità di incontrare e catturare Woobat. Incontrandolo, inoltre, sarà possibile ottenere anche diverse Caramelle Woobat bonus.