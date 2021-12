Pokémon GO: guida alle ricerche sul campo invernali

Pokémon GO si è da poco aggiornato con l'update dedicato alla stagione invernale 2021, con alcuni eventi e premi dedicati. Tra questi spiccano le ricerche sul campo che, come al solito, ricompenseranno i giocatori dopo aver completato specifici obiettivi proposti dal gioco. Ecco un riepilogo delle missioni disponibili.

Le ricerche sul campo sono alcuni semplici obiettivi da completare per ricevere in cambio alcuni graziosi premi, ad esempio raggiungendo Pokéstop e attivandoli. Qualsiasi punto segnato sulla mappa sarà contato come utile, e non dovrete perciò arrivare in specifici luoghi. L'evento inizia il 16 dicembre e avrà fine il 31 dicembre 2021. Ecco quindi tutte le ricerche sul campo delle festività disponibili, con i requisiti e relative ricompense:

Cattura 5 Pokémon di tipo Ghiaccio - Spheal (invernale)

Cattura 7 differenti specie di Pokémon - Vulpix di Alola

Vinci un Raid di livello 3 o superiore - Cryoganal

Fai girare tre Pokéstop o palestre - Swinub

Apri 5 regali - Cubchoo (invernale), Pikachu (invernale) o Stantler (invernale)

Invia 3 regali agli amici - 3 Poké Ball, 3 Baccalampone o 3 Baccananas

