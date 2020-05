Pokemon GO: guida Ricerche sul Campo di Maggio 2020, missioni e ricompense

Gli allenatori di Pokemon GO possono dedicarsi alle nuove ricerche sul campo di maggio 2020. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle, in modo da ottenere le relative ricompense e avere l'opportunità di catturare un raro esemplare di Shinx cromatico.

Il protagonista degli incontri di scoperta straordinaria di questo mese è Shinx Shiny. Gli allenatori avranno l'opportunità di catturarlo fino alle ore 22:00 dell'1 giugno.

Per aiutarvi a farlo vostro, di seguito elenchiamo tutte le missioni delle ricerche di maggio 2020 di Pokemon GO, indicando per ciascuna di esse il Pokemon che sarà possibile incontrare e catturare dopo averle portate a termine.

Missioni di Cattura

Cattura 10 Pokemon: Magikarp (possibile versione cromatica)

Cattura 3 Pokemon di tipo Elettrico: Electabuzz

Cattura 3 Pokemon di tipo Acqua, Elettrico o Coleottero: Raichu

Cattura 1 Pokemon di tipo Drago: Dratini (possibile versione cromatica)

Cattura 5 Pokemon potenziati dal meteo: Vulpix, Poliwag (possibile versione cromatica)

Missioni sui Lanci

Effettua 5 ottimi lanci curvi di fila: Spinda (possibile versione cromatica)

Effettua 5 buoni lanci: Voltorb

Effettua 3 ottimi tiri: Gastly, Lileep, Anority (possibile versione cromatica)

Effettua 3 ottimi tiri di fila: Onix (possibile versione cromatica)

Effettua 3 eccellenti tiri di fila: Larvitar (possibile versione cromatica)

Missioni su Raid e Battaglie

Vinci in 1 raid: Jolteon

Vinci in 1 raid di livello 3 o superiore: Omanyte, Kabuto (possibile versione cromatica)

Vinci in 5 raid: Aerodactyl (possibile versione cromatica)

Vinci nella Lega Battaglie GO: Blitzle

Combatti contro un altro allenatore: Geodude di Alola (possibile versione cromatica)

Missioni sulle Uova

Fai schiudere 1 Uovo: Electrike (possibile versione cromatica)

Per completare queste sfide vi consigliamo di seguire la nostra mini-guida che vi spiega come partecipare ai raid di Pokemon GO da remoto

Per completare questa missione può tornarvi utile la nostra mini-guida che vi spiega come percorrere km in Pokemon GO da casa, senza la necessità di uscire.

Missioni su Evoluzioni e Scambi

Fai evolvere 1 Pokemon: Eevee (possibile versione cromatica), Lanturn

Potenzia un Pokemon 5 volte: Bulbasaur, Charmander, Squirtle (possibile versione cromatica)

Effettua 1 scatto di un Pokemon di tipo Elettrico: Voltorb

Guadagna 3 caramelle camminando con il tuo compagno: Stunfisk

Dai 3 prelibatezze al tuo compagno: Mareep

Manda 3 regali agli amici: Jolteon

Scambia 1 Pokemon: Joltik

Trasferisci 3 Pokemon: Magnemite (possibile versione cromatica)

Come catturare Shinx Shiny

Ricordiamo che portando a termine le missioni di ricerca sul campo otterrete i timbri. Sarà possibile ricevere al massimo un timbro al giorno: una volta che avrete accumulato 7 timbri, avrete l'opportunità di incontrare e catturare Shinx Shiny. A questo punto, non vi resta che usare le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione per catturarlo e aggiungerlo alla vostra collezione. Per aumentare le probabilità di successo, cercate di effettuare tiri ottimi e curvi.