Pokemon GO: Guida Ricerche sul Campo di Marzo 2020, missioni e ricompense

Fino all'1 aprile 2020 i giocatori di Pokemon GO possono dedicarsi alle nuove ricerche sul campo di marzo 2020, con la possibilità di catturare Ferroseed. In questa mini-guida daremo uno sguardo a tutte le missioni e le ricompense del mese.

Come vi abbiamo segnalato nel nostro resoconto sugli eventi di marzo 2020 di Pokemon GO, il protagonista degli incontri di scoperta straordinaria di questo mese è Ferroseed. Il Pokemon di quinta generazione appare così all'interno del gioco mobile di Niantic, e gli allenatori avranno l'opportunità di catturarlo fino alle ore 22:00 dell'1 aprile.

Per aiutarvi a farlo vostro, di seguito elenchiamo tutte le missioni delle ricerche di marzo 2020 di Pokemon GO, indicando per ciascuna di esse il Pokemon che sarà possibile incontrare dopo averle portate a termine.

Missioni di lotta

Combatti in una palestra: Mankey (possibile versione cromatica)

Combatti in una palestra 5 volte: Machop (possibile versione cromatica)

Vinci una lotta in palestra: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Vinci 3 lotte in palestra: Jynx

Use un attacco caricato super-efficace per 7 volte: Electabuzz

Combatti in un raid: Pinsir (possibile versione cromatica)

Vinci in un raid di livello 3 o superiore: Omanyte o Kabuto (possibile versione cromatica)

Vinci in 5 raid: Aerodactyl (possibile versione cromatica)

Sconfiggi 3 scagnozzi del Team Rocket: Growlithe

Affronta un altro allenatore una volta: Mankey

Missioni di cattura

Cattura 10 Pokemon: Magikarp (possibile versione cromatica)

Cattura un Pokemon di tipo Drago: Dratini (possibile versione cromatica)

Cattura 3 Pokemon di tipo Erba, Fuoco o Terra: Hoppip

Cattura 5 Pokemon di tipo Fuoco: Torchic

Cattura 5 Pokemon potenziati dal meteo: Vulpix o Poliwag

Missioni sui Lanci

Effettua 5 tiri curvi ottimi di fila: Spinda (Forma 6)

Effettua 5 tiri con un bel risultato: Voltorb

Effettua 3 tiri ottimi: Gastly, Buneary, Lileep o Anorith (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri ottimi di fila: Onix (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri eccellenti di fila: Larvitar (possibile versione cromatica)

Missioni di Evoluzione, Amicizia e Scambio

Fai evolvere un Pokemon: Eevee o Gloom

Potenzia un Pokemon 5 volte: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Scatta una foto al tuo compagno: Sunkern (possibile versione cromatica)

Guadagna 5 cuori con il tuo compagno: Cherrim (Forma Sole)

Invia 10 regali agli amici: Gligar (possibile versione cromatica)

Trasferisci 3 Pokemon: Diglett (possibile versione cromatica)

Scambia un Pokemon: Tangela

Missioni con le Uova

Fai schiudere 1 Uovo: Exeggcute (possibile versione cromatica)

Fai schiudere 3 Uova: Magmar

Fai schiudere 5 Uova: Chansey

Come catturare Ferroseed

Ricordiamo che portando a termine le missioni di ricerca sul campo otterrete i timbri. Sarà possibile ricevere al massimo un timbro al giorno: una volta che avrete accumulato 7 timbri, avrete l'opportunità di incontrare e catturare Ferroseed. A questo punto, non vi resta che usare le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione per catturarlo e aggiungerlo alla vostra collezione. Per aumentare le probabilità di successo, cercate di effettuare tiri ottimi e curvi.