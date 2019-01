Pokemon GO, Guida Ricerche sul Campo Gennaio 2019: missioni e ricompense

Completando le nuove Ricerche sul campo di gennaio 2019, gli allenatori di Pokemon GO possono ricevere diverse ricompense speciali, con la possibilità di ottenere Lugia e Ho-Oh. In questa mini-guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per portarle a termine.

Di seguito elenchiamo le missioni di Ricerca sul campo disponibili su Pokemon GO a gennaio 2019, specificando le relative ricompense che sarà possibile ottenere:

Cattura

Cattura 3 Pokemon di tipo Erba, Fuoco o Acqua per incontrare Numel

Cattura 10 Pokemon per incontrare Magikarp

Cattura 5 Pokemon con un potenziamento meteo per incontrare un Vulpix o un Poliwag

o un Cattura un Pokemon di tipo Drago per incontrare un Dratini

Cattura 10 Pokemon di terra per incontrare un Sandshrew

Cattura 10 Pokemon di acqua per incontrare un Kabuto

Cattura 7 Pokemon volanti, psico o buio per incontrare un Anorith

Cattura 5 Pokemon di tipo lotta per incontrare un Magnemite

Usa 10 Baccananas mentre catturi Pokemon per incontrare un Magikarp

Cattura 10 Pokemon mentre utilizzi un bonus al tempo per ottenere oggetti

Cattura 10 Pokemon Normali per ottenere oggetti

Cattura un Ditto per ottenere oggetti

Lancio di PokeBall

Esegui un tiro ad effetto per incontrare Spinda

Esegui 5 bei tiri per incontrare Bidoof

Esegui 3 ottimi tiri per incontrare Gastly

Esegui 3 ottini tiri in successione per incontrare Onix

Esegui 5 ottimi tiri in successione per incontrare Spinda

Esegui 3 tiri eccellenti in successione per incontrare Larvitar

Esegui 2 tiri ad effetto per ottenere oggetti

Esegui 5 tiri ad effetto per ottenere oggetti

Esegui 3 bei tiri in successione per ottenere oggetti

Esegui un tiro eccellente per ottenere oggetti

Esegui 3 ottimi tiri ad effetto per ottenere oggetti

Esegui 3 ottimi tiri ad effetto in successione per ottenere oggetti

Combattimento

Combatti in una palestra: incontrerete un Mankey

Combatti in una palestra cinque volte: incontrerete un Machop

Vinci una battaglia in palestra: incontrerete un Bulbasaur , un Charmander o uno Squirtle

, un o uno Vinci tre battaglie in una Palestra: incontrerete uno Jynx

Vinci cinque battaglie in una palestra: incontrerete un Lapras

Partecipa ad un raid: incontrerete un Drowzee

Vinci un raid per ottenere oggetti

Una una mossa caricata superefficace sette volte: incontrerete un Electabuzz

Vinci un Raid di livello pari o superiore a 3: incontrerete un Omanyte

Vinci tre Raid per ottenere oggetti

Altre missioni

Potenzia un Pokemon 5 volte per incontrare Bulbasaur , Charmander o Squirtle

, o Inviate 2 regali agli amici per incontrare un Gastly

Evolvi un Pokemon per incontrare Eevee

Scambia un Pokemon per incontrare Feebas

Trasferisci 3 Pokemon per incontrare Vulpix

Guadagna cinque caramelle camminando con il vostro compagno per incontrare Tentacruel

Schiudi un uovo per incontrare Snubbul

Schiudi 3 uova per incontrare Magmar

Schiudi 5 uova per incontrare Chansey

Per ottenere Lugia e Ho-Oh dalle Missioni di Ricerca bisognerà accumulare sette timbri completando le missioni giornaliere, sperando che dalle ricompense saltino fuori proprio loro. Ricordiamo infatti che tra le ricompense possibili ci sono anche il trio dei Cani Leggendari (Entei, Suicune e Raikou) e degli Uccelli Leggendari di Kanto (Moltres, Articuno e Zapdos).