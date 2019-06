Pokemon GO, Guida Settimana dell'Avventura: missioni, ricompense e bonus

Fino a giovedì 11 giugno gli allenatori di Pokemon GO possono partecipare alla nuova Settimana dell'Avventura. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare tutte le sfide dell'evento, aiutandovi a ottenere le relative ricompense.

Durante la Settimana dell'Avventura, in programma dalle 22:00 di martedì 4 giugno alle 22:00 di giovedì 11 giugno, i Pokemon selvatici di tipo Roccia (come Geodude, Rhyhorn, Omanyte, Aron, Lileep, Anorith) e tanti altri appariranno più frequentemente. Nel corso dell'evento, inoltre, saranno disponibili i seguenti bonus:

Ottenete il quadruplo di caramella da compagno (suggerimento: attivate la modalità Sincroavventura per usare bene i vostri passi!)

Visitate nuovi Pokestop e ottenete 10 volte i PE sul primo giro di ogni disco foto.

Gli Allenatori che attivano la funzione Sincroavventura e camminano per 50 km otterranno 50.000 unità di polvere di stelle e 15 Caramelle Rare.

Durante la Settimana dell'Avventura, inoltre, saranno disponibili dei compiti di ricerca sul campo a tempo limitato. Portandoli a termine potrete ottenere diverse ricompense. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come ottenere e completare i Compiti di Ricerca della Settimana dell'Avventura di Pokemon GO

I compiti di ricerca sul campo possono essere ottenuti visitando i Pokestop e girando i relativi medaglioni. Dopo averne portato a termine uno, potrete riscattare la relativa ricompensa dal menù. A seguire elenchiamo tutti i compiti di ricerca disponibili durante la Settimana dell'Avventura di Pokemon GO, indicando le ricompense che otterrete al loro completamento:

Cattura 5 Aron: una Metalcoperta , da usare per far evolvere Onix e Scyther

, da usare per far evolvere Onix e Scyther Cattura 5 Omanyte o Kabuto: la possibilità di incontrare Aerodactyl

Guadagna 3 Caramelle camminando con il tuo compagno: la possibilità di incontrare Anorith

Evolvi Lileep o Anorith: la possibilità di incontrare Onix

Schiudi 2 Uova: la possibilità di incontrare Lileep e ottenere una Caramella Rara

e ottenere una Visita 2 Pokestop che non avete visitato in precedenza: la possibilità di incontrare Shieldon

Visita 25 Pokestop: la possibilità di incontrare Cranidos

Ricordiamo che le missioni, i bonus e le ricompense della Settimana dell'Avventura saranno disponibili fino alla fine dell'evento programmata per le 22:00 di giovedì 11 giugno. Ricordiamo che questo mese gli allenatori di Pokemon GO possono dedicarsi anche alle nuove Ricerche sul Campo di giugno 2019.