Pokemon GO: guida alle sfide di Johto, come catturare Ho-Oh con Terremoto

Dopo avervi spiegato come completare le sfide di Kanto, in questa mini-guida di Pokemon GO vi spieghiamo come portare a termine le sfide classiche di Johto, in modo da catturare un esemplare di Ho-Oh che conosce la mossa Terremoto.

Le sfide di Johto saranno disponibili fino alle 13:00 di venerdì 15 maggio e offriranno i seguenti bonus:

I Pokemon selvatici originari della regione di Johto, come Dunsparce e Skarmory, appariranno con maggiore frequenza.

I Pokemon originari della regione di Johto saranno inoltre disponibili per lottare nei raid.

I seguenti Pokemon si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Chinchou, Yanma, Girafarig, Pineco, Dunsparce, Gligar, Shuckle, Skarmory e Phanpy. Se avete bisogno di qualche consiglio per far schiudere le uova velocemente, consultate la nostra guida che vi spiega come percorrere km in Pokemon GO da casa.

In onore di Umbreon che, tra le votazioni del Pokemon dell'anno, è stato scelto come il Pokemon originario della regione di Johto numero uno, Pikachu selvatico farà la sua apparizione con indosso il cappello di Umbreon!

Se siete fortunati, potreste incontrare un Dunsparce cromatico! A tal proposito, ricordiamo che nell'update di maggio ha introdotto 5 Pokemon cromatici a tempo limitato.

I compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento avranno come ricompensa incontri con Pokemon originari della regione di Johto.

Saranno attivi i bonus doppia polvere di stelle da cattura e doppia polvere di stelle da raid.

Missioni e ricompense della ricerca a tempo di Johto

La ricerca a tempo di Johto è composta da 8 set di sfide. Ogni set include 3 missioni, completate le quali si ricevono dei premi in ricompensa. Li elenchiamo di seguito:

Set di sfide 1

Cattura 3 Pokemon di tipo Fuoco, Erba o Acqua (10 pokeball)

Invia 1 regalo (Dunsparce)

Cattura 1 Pokemon di tipo Volante (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 1 Baccananas d'argento, 2 Bacchelampon d'oro, incontro con Xatu

Set di sfide 2

Dai al tuo compagno 3 prelibatezze (5 Baccalampon)

Gioca con il tuo compagno (Spinarak)

Cattura 1 Pokemon di tipo Coleottero (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 2 Baccananas d'argento, 1 Baccalampon d'oro, incontro con Pineco

Set di sfide 3

Fai 3 ottimi lanci (1 TM caricato)

Fai schiudere 1 uovo (Snubbull)

Cattura 1 Pokemon di tipo Normale (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 1 Baccananas d'argento, 2 Baccalampon d'oro, incontro con Miltank

Set di sfide 4

Cattura 5 diverse tipi di Pokemon (10 Greatball)

Fai evolvere 1 Pokemon (Sudowoodo)

Cattura 1 Pokemon di tipo Spettro (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 2 Baccananas d'argento, 1 Baccalampon d'oro, incontro con Misdreavus

Set di sfide 5

Scatta 1 istantanea del tuo Pokemon compagno (Shuckle)

Esegui 4 lanci curvi (Mantine)

Cattura 1 Pokemon di tipo Lotta (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 1 Baccananas d'argento, 2 Baccalampon d'oro, incontro con Hitmontop

Set di sfide 6

Cattura 1 Pokemon di tipo Elettro (1 Incenso)

Evolvi 1 Pokemon 3 volte (Mareep)

Cattura 1 Pokemon di tipo Acciaio (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 2 Baccananas d'argento, 1 Baccalampon d'argento, incontro con Skarmory

Set di sfide 7

Fai evolvere 1 Pokemon (1 Roccia di Re)

Cattura 1 Pokemon di tipo Acqua (Gligar)

Cattura 1 Pokemon di tipo Ghiaccio (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: 1 Baccananas d'argento, 2 Baccalampon d'oro, incontro con Piloswine

Come catturare Ho-Oh con Terremoto

Dopo aver completato tutti set sfida precedenti, completerete automaticamente l'ottavo set di sfide della ricerca a tempo di Johto ottenendo 9000 punti esperienza. Come ricompensa finale, inoltre, otterrete 10 Caramelle Rare e un incontro con un esemplare di Ho-Oh che conosce la mossa Terremoto: a questo punto non vi resta che catturarlo per aggiungerlo alla vostra collezione!