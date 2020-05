Pokemon GO: guida alle sfide di Kanto, come catturare Mewtwo con Psicobotta

Fino alle 13:00 di venerdì 8 maggio sono disponibili le sfide della ricerca a tempo di Kanto di Pokemon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle, in modo da ottenere le relative ricompense e catturare un esemplare di Mewtwo che conosce la mossa Psicobotta.

Ricordiamo che durante la ricerca a tempo di Kanto saranno disponibili i seguenti bonus:

I Pokemon selvatici originari della regione di Kanto, come Venonat e Chansey, appariranno con maggiore frequenza.

I Pokemon originari della regione di Kanto saranno inoltre disponibili per lottare nei raid.

I seguenti Pokemon si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Venonat, Machop, Onix, Lickitung, Tangela, Scyther, Pinsir, Lapras ed Eevee. Se avete bisogno di qualche consiglio per far schiudere le uova velocemente, consultate la nostra guida che vi spiega come percorrere km in Pokemon GO da casa.

Sarà possibile incontrare e catturare uno speciale esemplare di Pikachu con il cappello di Charizard.

Con un po' di fortuna è possibile incontrare un Venonat cromatico. A tal proposito, ricordiamo che nell'update di maggio ha introdotto 5 Pokemon cromatici a tempo limitato.

I compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento avranno come ricompensa incontri con Pokemon originari della regione di Kanto.

Saranno attivi i bonus doppi PE da cattura, doppi PE da raid e doppi PE da schiusa.

Missioni e ricompense della ricerca a tempo di Kanto

La ricerca a tempo di Kanto è composta da 8 set di sfide. Ogni set è composto da tre missioni, completate le quali si ricevono dei bonus in ricompensa. Li elenchiamo di seguito, spiegandovi come portarli a termine e quali premi si ottengono in cambio.

Set di sfide 1

Cattura 3 Pokemon di tipo Erba, Acqua o Fuoco (10 Pokeball)

Scatta un'istantanea di un Pokemon di tipo Coleottero (5 Baccananas)

Cattura 1 Pokemon di tipo Roccia (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: Incontro con Onix, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 2

Combatti in un Raid (incontro con Clefairy)

Trasferisci 3 Pokemon (10 Super Pozioni)

Cattura 1 Pokemon di tipo Acqua (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro Starmie, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 3

Fai evolvere 3 Pokemon (3 Greatball)

Fai schiudere 1 uovo (incontro con Snorlax)

Cattura 1 Pokemon di tipo elettrico (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Raichu, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 4

Dai una sorpresa a un amico (incontro con Gastly)

Invia un regalo a un amico (incontro con Dratini)

Cattura 1 Pokemon di tipo Erba (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Tangela, 1 Caramella Rara, 2 Baccananas d'argento

Set di sfide 5

Guadagna 1 Caramella camminando con un amico (10 Ultraball)

Fai 3 ottimi lanci (incontro con Chansey)

Cattura 1 Pokemon di tipo Veleno (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Weezing, 1 Caramella Rara, 2 Baccalampon dorate

Set di sfide 6

Scatta un'istantanea di 1 Pokemon di tipo Spettro (incontro con Hitmonchan)

Cattura 1 Pokemon di tipo Lotta (incontro con Lapras)

Cattura 1 Pokemon di tipo Psico (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Alakazam, 1 Caramella Rara, 2 Baccananas d'argento

Set di sfide 7

Potenzia 1 Pokemon sei volte (1 TM Caricato)

Combatti con un altro allenatore (1 Pezzo Stella)

Cattura 1 Pokemon di tipo Terra (500 polvere di stelle)

Ricompensa finale: incontro con Nidoking, 1 Caramella Rara, 2 Baccananas d'argento

Come catturare Mewtwo con Psicobotta

Dopo aver completato tutti set sfida precedenti, completerete automaticamente l'ottavo set di sfide della ricerca a tempo di Kanto ottenendo 9000 punti esperienza. Come ricompensa finale, inoltre, otterrete 10 Caramelle Rare e un incontro con un esemplare di Mewtwo che conosce la mossa Psicobotta: a questo punto non vi resta che catturarlo per aggiungerlo alla vostra collezione!