Pokemon GO: guida alle sfide di Sinnoh, come catturare Cresselia con Laccioerboso

Fino alle 13:00 di venerdì 29 maggio i giocatori di Pokemon GO possono dedicarsi alle sfide classiche di Sinnoh. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle, in modo da catturare un esemplare di Cresselia che conosce l'attacco Laccioerboso.

Segnaliamo che durante le sfide classiche di Sinnoh saranno disponibili i seguenti bonus per tutti gli allenatori di Pokemon GO:

I Pokemon selvatici originari della regione di Sinnoh, come Cherubi e Glameow, appariranno con maggiore frequenza.

I Pokemon originari della regione di Sinnoh saranno inoltre disponibili per lottare nei raid.

I seguenti Pokemon si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Cranidos, Shieldon, Glameow, Chingling, Bonsly, Happiny, Gible, Munchlax, Riolu e Mantyke. Se avete bisogno di qualche consiglio per far schiudere le uova velocemente, consultate la nostra guida che vi spiega come percorrere km in Pokemon GO da casa.

In onore di Lucario che, tra le votazioni del Pokemon dell'anno, è stato scelto come il Pokemon originario della regione di Sinnoh numero uno, Pikachu selvatico con indosso il cappello di Lucario!

Se siete fortunati, potreste incontrare un Glameow cromatico!

I compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento avranno come ricompensa incontri con Pokemon originari della regione di Sinnoh.

Saranno attivi i bonus Pezzo Stella della durata di un'ora, Aroma della durata di un'ora e Fortunuovo della durata di un'ora.

Missioni e ricompense delle sfide classiche di Sinnoh

La ricerca a tempo di Sinnoh è composta da 9 set di sfide. Ogni set include 3 missioni, completate le quali si ricevono dei premi in ricompensa (le indichiamo tra parentesi, alla destra di ogni sfida). Li elenchiamo di seguito:

Set di sfide 1

Cattura 3 Pokemon di tipo Erba, Acqua o Fuoco (10 Pokeball)

Potenzia 1 Pokemon (incontro con Burmy)

Effettua 1 scatto di un Pokemon di tipo Roccia (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccananas d'oro, 2 Baccalampon, incontro con Cranidos

Set di sfide 2

Effettua 1 scatto di un Pokemon di tipo Erba (5 Baccalampon)

Invia 1 regalo a un amico (incontro con Combee)

Cattura 1 Pokemon di tipo Erba (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccalampon, 2 Baccananas d'oro, incontro con Grotle

Set di sfide 3

Effettua 3 buoni tiri (Modulo Esca Magnetico)

Fai schiudere 1 uovo (incontro con Bronzor)

Cattura 1 Pokemon di tipo Erba (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccananas d'oro, 2 Baccalampon, incontro con Monferno

Set di sfide 4

Guadagna 1 caramella camminando con il tuo compagno (10 Greatball)

Cattura 1 Pokemon di tipo Terra (incontro con Skorupi)

Cattura 1 Pokemon di tipo Acqua (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccalampon, 2 Baccananas, incontro con Prinplup

Set di sfide 5

Combatti contro un altro allenatore (1 TM Caricata)

Usa 3 Bacche per catturare un Pokemon (1 Pietra di Sinnoh)

Cattura 1 Pokemon di tipo Spettro (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccananas d'oro, 2 Baccalampon, incontro con Drifloon

Set di sfide 6

Effettua 1 scatto di un Pokemon di tipo Acciaio (10 Ultraball)

Dai 3 prelibatezze al tuo compagno (incontro con Hippopotas)

Cattura 1 Pokemon di tipo Acciaio (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccalampon, 2 Baccananas d'oro, incontro con Shieldon

Set di sfide 7

Fai evolvere 1 Pokemon (incontro con Gible)

Guadagna 1 caramella camminando con il tuo compagno (Modulo Esca Glaciale)

Cattura 1 Pokemon di tipo Ghiaccio (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccananas d'oro, 2 Baccalampon, incontro con Abomasnow

Set di sfide 8

Potenzia un Pokemon 3 volte (Pezzo Stella)

Effettua 3 ottimi lanci (TM Veloce)

Cattura 1 Pokemon di tipo Elettro (500 Polvere di Stelle)

Ricompensa complessiva: 1 Baccalampon, 2 Baccananas, incontro con Shinx

Come catturare Cresselia con Laccioerboso

Dopo aver completato tutti set sfida precedenti, completerete automaticamente il nono set di sfide della ricerca a tempo di Sinnoh ottenendo 9000 punti esperienza. Come ricompensa finale, inoltre, otterrete 10 Caramelle Rare e un incontro con un esemplare di Cresselia che conosce la mossa Laccioerboso: a questo punto non vi resta che catturarlo per aggiungerlo alla vostra collezione!