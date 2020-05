Pokemon GO: guida Stagione 2 Lega Lotte GO, date, ricompense e novità

Da lunedì 11 maggio gli allenatori di Pokemon GO possono competere nella seconda stagione della Lega Lotte GO. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulla nuova season, dalle ricompense prevista alle novità, passando per le date delle leghe e la premier cup.

Una volta iniziata la seconda stagione, assicuratevi di controllare la schermata Lotta per ricevere le ricompense di fine stagione, tra cui un MT attacco caricato fuoriclasse se avete raggiunto almeno il livello 7. La seconda stagione si alternerà con le altre leghe, come indicato nel programma seguente (le cui date potrebbero subire piccole variazioni nel tempo).

Date delle Leghe

La Lega Mega si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 1 giugno 2020.

si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 1 giugno 2020. La Lega Ultra si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 1 giugno 2020 alle 22:00 di lunedì 22 giugno 2020.

si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 1 giugno 2020 alle 22:00 di lunedì 22 giugno 2020. La Lega Master si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 22 giugno 2020 alle 22:00 di lunedì 6 luglio 2020.

Premier Cup

Contemporaneamente alla Lega Master si disputerà la Premier Cup, la prima coppa della Lega Lotte GO di Pokemon GO! Come la Lega Master, la Premier Cup non avrà limiti sui Punti lotta. Tuttavia, i Pokemon Leggenda e Misteriosi non potranno partecipare. Il formato resterà lo stesso, compreso il modo in cui vengono stabiliti i livelli e i punteggi.

La Premier Cup e tutte e tre le leghe saranno disponibili dalle 22:00 di lunedì 6 luglio 2020 alle 22:00 di lunedì 13 luglio 2020.

Quando inizierà la Stagione 3?

La terza stagione inizierà della Lega Lotte GO di Pokemon GO inizierà alle 22:00 CEST di lunedì 13 luglio 2020, data sancirà la fine della Stagione 2.

Novità e ricompense della Stagione 2 della Lega Lotte GO

Nella seconda stagione verranno apportate alcune modifiche alla Lega Lotte GO e alle sfide Allenatore.

Il sistema di ricompense è stato leggermente modificato: ora riceverete un incontro con un Pokemon dopo la terza vittoria nel percorso di ricompense di base, oppure dopo la prima vittoria nel percorso di ricompense premium. Il sistema dei livelli è stato modificato: ora è necessario conseguire più vittorie per raggiungere i livelli 4, 5, 6 e 7.

Alcuni degli incontri ottenuti come ricompensa garantita saranno diversi per la seconda stagione. In ogni livello indicato incontrerete i seguenti Pokémon:

Stunfisk a partire dal livello 4.

a partire dal livello 4. Rufflet a partire dal livello 8.

a partire dal livello 8. Scraggy a partire dal livello 9.

a partire dal livello 9. Se raggiungerete il livello 10, otterrete una nuova posa avatar.

Gli Allenatori che avranno raggiunto almeno il livello 7 al termine della seconda stagione riceveranno un MT attacco veloce fuoriclasse invece di un MT attacco caricato fuoriclasse. A parte ciò, le ricompense di fine stagione saranno le stesse della prima stagione.

Aggiornamenti e novità per le sfide Allenatore

In occasione della Stagione 2 della Lega Lotte GO sono arrivati degli aggiornamenti aggiuntivi alle sfide Allenatore.

Gli Allenatori potranno iniziare le sfide Allenatore tramite codice QR dovunque si trovino, indipendentemente dal livello di amicizia o dalla distanza.

Per le sfide Allenatore con gli amici, il livello di amicizia richiesto rimarrà ridotto in modo che sia possibile invitare a combattere i Buoni amici e i Grandi amici (originariamente, l'opzione era possibile solamente per i Migliori amici e per gli Amici per la pelle).

I seguenti attacchi esistenti sono stati aggiornati nelle sfide Allenatore.

Giravvita : l'energia che richiede è stata diminuita.

: l'energia che richiede è stata diminuita. Forza Lunare : l'energia che richiede e i danni inflitti sono stati entrambi diminuiti e ora consente di ridurre le statistiche di attacco dell'avversario.

: l'energia che richiede e i danni inflitti sono stati entrambi diminuiti e ora consente di ridurre le statistiche di attacco dell'avversario. Sprizzalampo: l'energia richiesta è stata diminuita, i danni inflitti sono stati aumentati e ora consente di ridurre drasticamente le statistiche di difesa dell'utente.

Insieme a questi aggiornamenti agli attacchi esistenti, i seguenti Pokémon potranno scoprire un attacco che prima non potevano imparare.

Palkia e Idrondata: Idrondata fornisce a Palkia un potente attacco caricato di tipo Acqua che si ricarica rapidamente, aiutando Palkia a distinguersi da altri Pokémon Leggenda di tipo Drago nella Lega Master e a rendere più difficili le decisioni degli avversari in merito allo scudo protettivo.

Caratteristiche e funzioni invariate

Nella seconda stagione della Lega Lotte GO di Pokemon GO, le seguenti caratteristiche saranno le stesse della prima stagione.

Le Pokémonete e la distanza percorsa richieste per sbloccare i set di sfide nella Lega Lotte GO saranno ancora revocate. Se avete già accumulato chilometri per sbloccare un set, la modifica avrà validità a partire dal prossimo set.

Gli oggetti per avatar ispirati a Pikachu lottatore continueranno a essere le ricompense del livello 7.

Gli incontri con Metagross e Pikachu lottatore continueranno a essere le ricompense garantite quando raggiungerete rispettivamente il livello 1 e il livello 10.

Gli oggetti per avatar ispirati a Steven Stone, un Campione della Lega Pokémon della regione di Hoenn, continueranno a essere le ricompense del livello 10.

Come potete vedere, non sono poche le novità disponibili con la Stagione 2 della Lega Lotte GO. Sfrutterete l'occasione per competere con gli altri allenatori sparsi per il mondo, e per guadagnare succose ricompense?

A proposito di sfide e ricompense, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare le sfide classiche di Johto, grazie alle quali è possibile catturare un esemplare di Ho-Oh che conosce la tecnica Terremoto.