Pokemon GO: guida a statistiche e abilità di Zapdos Perfect IV

Maggio è arrivato, il che significa che è arrivato il momento di dire addio a Moltres e dare il benvenuto a Zapdos! Le missioni di ricerca speciali di Pokemon GO riappariranno a cadenza mensile, questo vuol dire che gli allenatori avranno la possibilità di incontrare il leggendario uccello elettrico nel corso del mese appena iniziato.

Anche se il solo catturare Zapdos e poterlo aggiungere al proprio Pokedex, può risultare eccitante per i giocatori che non sono riusciti a farlo la scorsa estate durante il Raid, i giocatori più pretenziosi ed ambiziosi potrebbero aspettare l’apparizione di uno Zapdos Perfect 4. Con solo pochissime apparizioni durante il mese, è ovviamente più questione di fortuna che di altro (ed anche un po’ di boost meteo appropriati). La comunità Reddit di Pokèmon GO ci fornisce tutti i possibili valori di forza di ogni possibile apparizione di Zapdos IV. Potete vedere il grafico qui sotto per dare un’occhiata ai più alti.



Catturare un Leggendario perfetto non è per tutti, ma molti giocatori sono talmente ossessionati dalle missioni da riuscire ad avere quanti più Perfect 4 possibili. Chi mastica numeri sicuramente potrà notare le differenze di performance tra un pokemon IV di alto livello ed uno di basso livello durante una battaglia Raid, ma il giocatore medio normalmente non noterà mai le differenze nei DPS (Danni per secondo) e nella difesa. Se voi siate cercatori di Zapdos Perfect IV o no, buona fortuna là fuori allenatori!