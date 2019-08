Pokemon GO Guida: dove trovare e come catturare Jirachi

A partire da oggi gli allenatori di Pokemon GO possono dedicarsi alla ricerca speciale di Jirachi. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, in modo da incontrare e catturare Jirachi nel gioco mobile di Niantic Labs.

La ricerca speciale di Jirachi è composta da 7 step che bisogna portare a termine completando determinati obiettivi. Di seguito vi mostriamo in cosa consistono questi 7 step, aiutandovi a prepararvi al meglio per portarli a termine tutti.

Come completare la ricerca speciale di Jirachi

Step 1

Cattura 25 Pokemon (1000 XP)

Visita 10 PokeStops o Palestre (incontro con Jigglypuff)

Aggiungi 3 nuovi amici (incontro con Feebas)

Ricompense: Moduli esca Glaciali, Muschiosi e Magnetici

Step 2

Cattura 3 Whismur (10 caramelle di Whismur)

Evolvi un esemplare di Feebas (1500 XP)

Ottieni una medaglia d'oro per il Pokedex di Hoenn (1500 XP)

Ricompense: 2.000 Polvere di stelle, 10 Pokeball, 3 Incensi

Step 3

Scatta una foto di Loudred (incontro con Snorlax)

Effettua 3 ottimi lanci di fila (2000 XP)

Guadagna 3 caramelle camminando con il tuo compagno (2000 XP)

Ricompense: 20 Baccananas d'argento, 3 Pezzi di stella, 2.000 Polvere di stelle

Step 4

Catch 50 Pokemon di tipo Psico o Acciaio (2500 XP)

Potenzia un Pokemon 10 volte (2500 XP)

Invia 10 regali agli amici (2500 XP)

Ricompense: TM veloce, Raid Pass Premium, TM caricata

Step 5

Affronta il leader di un team 3 volte (incontro con Kricketune)

Vinci contro un altro allenatore 7 volte (3000 XP)

Vinci in 5 Raid (3000 XP)

Ricompense: 3 Caramelle rare, 20 Ultra Ball, 3.000 Polvere di stelle

Step 6

Scatta 5 foto a Pokemon di tipo Psico o Acciaio (incontro con Chimecho)

Effettua 3 tiri curvi eccellenti (incontro con Bronzong)

Visita un Pokestop per 7 giorni di fila (4000 XP)

Ricompense: 10 Baccananas d'argento, 10 Pezzi di stella, 5.000 Polvere di stelle

Step 7

Presto in arrivo!

Ricompense: incontro con Jirachi

Dopo aver completato tutti gli step della ricerca speciale, i giocatori di Pokemon GO incontreranno finalmente un esemplare di Jirachi allo stato selvatico. A questo punto, non vi rimane che catturare la creatura sfruttando al meglio le Pokeball e le bacche a vostra disposizione. Come sempre, effettuare tiri ottimi o eccellenti (ancora meglio se curvi), aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura.



Una volta completata la ricerca speciale di Jirachi, inoltre, i giocatori verranno ricompensati con una t-shirt a tema ottenibile nel negozio in-game di Pokemon GO. Potete vederla nell'immagine riportata a fondo pagina.

Ricordiamo inoltre che per tutto il resto del mese saranno disponibili le Ricerche sul Campo di agosto 2019.