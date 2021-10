Pokémon GO: guida e trucchi per affrontare il raid di Mega Absol

Mega Absol sarà protagonista del primo raid del gioco Niantic in uno degli eventi di Pokémon GO dedicati ad halloween, che permetteranno di affrontare mostri tascabili nella loro forma mega. Per preparavi al combattimento, disponibile dal 22 ottobre al 5 novembre 2021, ecco alcuni consigli sui Pokémon da utilizzare.

Absol è di tipo Buio, e dunque debole ad attacchi coleottero, folletto e lotta. Al contrario è molto efficace contro mostri di tipo spettro e psico, che quindi sarebbe meglio non usare in questo combattimento. Vediamo le mosse a disposizione del Pokémon:

Urlorabbia (buio, veloce)

Psicotaglio (psico, veloce)

Neropulsar (buio, caricata)

Rivincita (buio, caricata)

Megacorno (coleottero, caricata)

Tuono (elettro, caricata)

Proprio come nel raid di Pokémon GO dedicato a Giratina vanno considerate fragilità e punti di forza: Lucario e Conkeldurr rappresentano sicuramente le scelte migliori per contrastare gli attacchi di Absol e, al tempo stesso, infliggere importanti quantità di danno grazie alle mosse di tipo lotta. Meno performanti, ma ugualmente utili, sono Machamp, Gardevoir, Togekiss, Blaziken e le mega evoluzioni di Altaria, Gengar, Lopunny e Beedrill.

Vista la portata della battaglia è inoltre consigliabile affrontare la sfida con più giocatori possibili e di alto livello, in modo da aumentare le chance di buttare giù un Pokémon così temibile. Ricordatevi, infine, che affronterete Absol nella sua forma mega, ma potrete catturarlo solamente nella versione base ed evolverlo successivamente con 200 punti di megaenergia.