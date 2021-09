Pokémon GO: guida e trucchi per battere Mesprit nel nuovo raid

Pokémon GO propone agli allenatori un nuovo raid per il mese di settembre: in questa guida vi proponiamo trucchi e strategie da utilizzare per combattere e sconfiggere Mesprit in Pokemon GO per iPhone e Android.

Pokémon GO si aggiorna con il community day di settembre e vede il ritorno del raid 5 stelle dedicato a Mesprit, Uxie e Azelf. Come da tradizione i tre mostriciattoli saranno divisi in continenti, per quanto riguarda l'Europa al momento è possibile affrontare solo Mesprit, gli altri due Pokemon potrebbero arrivare in futuro anche nella nostra area geografica con altri raid di Pokemon GO.

Pokemon GO: trucchi per il raid di Mesprit

Nella lotta contro il Pokémon leggendario saranno tre i tipi di creature particolarmente efficaci: Spettro, Coleottero e Buio. I tre mostri di Sinnoh, infatti, sono di tipo Psico, deboli agli effetti riportati sopra. Un Gengar aiuterebbe molto in battaglia così come Pinsir o Scizor, ma in realtà sono molti i Pokémon che potrebbero rivelarsi preziosi alleati e tra i tanti citiamo Genesect, Tyranitar, Escavalier, Absol, Weavile.



Non sono però queste le uniche opzioni disponibili, poiché anche solo il tipo di una specifica mossa potrebbe assegnarvi un importante vantaggio sul vostro avversario. Azioni come Morso (Buio) o Forbice X (Coleottero) saranno sicuramente valide carte da contrapporre al potere mentale di Mesprit. Se siete in possesso di creature leggendarie (cosa possibile considerando il livello del Raid) sarebbe efficace riservare le vostre attenzioni su Darkrai o Giratina, rispettivamente di tipo Buio e Spettro/Drago.

Se siete abbastanza abili da catturare il misterioso Mesprit potrete in seguito sfruttare le sue interessanti abilità in battaglia. Il mostro dai tratti rosa, in particolare, oltre ai suoi attacchi standard come Confusione ed Extrasenso, potrà imparare Bora.



