Pokemon GO: Guida e Trucchi per guadagnare 50 Pokemonete gratis al giorno

Dopo avervi spiegato come ottenere tutte le forme di Alola (con le relative versioni cromatiche), in questa mini-guida di Pokemon GO vi diamo alcuni consigli utili per guadagnare 50 Pokemonete gratis al giorno all'interno del gioco.

Come gli allenatori di Pokemon GO sapranno, le Pokemonete sono la valuta in-game del gioco acquistabile tramite l'esborso di soldi reali. Con le Pokemonete è possibile acquistare diversi oggetti dal negozio come le Pokeball, le Pozioni, le Bacche e così via.

Per fortuna, se non avete intenzione di mettere mano al portafogli esiste la possibilità di ottenere fino a 50 Pokemonete gratis al giorno. Di seguito vi spieghiamo come fare, dandovi alcuni consigli per guadagnare le Pokemonete nel modo più efficiente possibile.

Guadagnate 1 Pokemoneta ogni 10 minuti

Gli allenatori riceveranno in ricompensa le Pokemonete dopo che un loro Pokemon sarà tornato da una palestra che ha difeso. Per essere più precisi, il guadagno equivale a 1 Pokemoneta per ogni 10 minuti di permanenza del vostro Pokemon all'interno della palestra. Una volta che la vostra creatura verrà sconfitta, quest'ultima tornerà nuovamente a far parte della vostra squadra, fornendovi la ricompensa in Pokemonete calcolata in base ai minuti di permanenza del Pokemon.

Massimo 50 Pokemonete al giorno

Come abbiamo detto in precedenza, i giocatori possono guadagnare al massimo 50 Pokemonete gratis al giorno lasciando i propri Pokemon a difendere una palestra. Dato che guadagnerete 1 Pokemonete per ogni 10 minuti di permanenza in palestra del vostro Pokemon, questo significa che per guadagnare 50 Pokemonete dovrete lasciare i vostri Pokemon a difendere le palestre per un totale di 8 ore e 20 minuti.

Consigli e strategie per guadagnare 50 Pokemonete al giorno

Lasciate i Pokemon poco prima che inizi il Raid

Le battaglie dei Raid di solito durano fino a 60 minuti. Lasciate uno dei vostri Pokemon per difendere la palestra poco prima che inizi la battaglia con il boss: in questo modo la vostra creatura rimarrà in palestra per tutta la durata del Raid.

Piazzate il vostro Pokemon per ultimi

Aspettate di essere uno degli ultimi allenatori a lasciare il vostro Pokemon in palestra. In questo modo il vostro Pokemon non sarà il primo a combattere, e aumenterete la sua permanenza nella palestra.

Schierate Pokemon resistenti

Pokemon con molti punti vita come Blissey, Snorlax e Slaking, così come Pokemon con pochi punti deboli, saranno molto utili nella difesa delle palestre. Queste creature resteranno più a lungo in piedi a difendere le palestre, permettendovi di guadagnare più Pokemonete.

Assegnate Pokemon a molte palestre

Assegnate diversi dei vostri Pokemon a diverse palestre della zona. Così facendo potrete guadagnare più rapidamente le Pokemonete, ma non dimenticatevi di tenere alta la motivazione delle vostre creature!

Mantenente alta la motivazione dei vostri Pokemon

In Pokemon GO c'è un "sistema di motivazione" che misura il grado di resistenza dei Pokemon lasciati a difendere le palestre. Quando la loro motivazione scende a "0", i vostri Pokemon vengono espulsi dalla palestra. Per aumentare la motivazione dei vostri Pokemon lasciati a difendere le palestre, date loro da mangiare bacche e dolcetti.

Guarite e rianimate i Pokemon

I Pokemon che vengono buttati fuori dalla palestra tornano con 0 punti vita. È sempre meglio rianimarli e guarirli il prima possibile in modo da poterli rispedire a difendere le palestre. Non vi resta che sfruttare le pozioni e tutti gli oggetti curativi in vostro possesso.