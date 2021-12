Pokémon GO: guida e trucchi per il Mega Raid di Mega Steelix

Pokémon GO ha ricevuto ieri un nuovo Mega Raid con protagonista Mega Steelix che sarà attivo fino alle 16.00 di 23 dicembre. Durante questo periodo avrete la possibilità di catturare il Pokémon, ma prima dovrete sconfiggerlo: ecco alcuni consigli su come fare.

Steelix è un Pokémon di tipo Acciaio/Terra, e quindi debole a specifici elementi come Lotta, Fuoco, Terra e Acqua. Questa creatura possiede però altrettante difese, ed è dunque consigliabile evitare affrontare lo scontro con mostri di tipo Psico, Normale, Folletto, Volante o Roccia. Alcuni esempi di Pokémon efficaci possono essere Moltres, che possiede mosse quali Turbofuoco e Vampata oppure, sempre nell'ambito dei Leggendari, Kyogre con Cascata e Surf. Per quanto riguarda Pokémon comuni, invece, Lucario e le forme Mega di Blastoise e Charizard Y potrebbero essere una buona scelta.



Assicuratevi di riunire un gruppo di giocatori più numeroso possibile per massimizzare le vostre chance di vittoria e sfruttate le debolezze dell'avversario per vincere. Una volta battuto potrete catturare la sua forma base e successivamente ottenerne l'evoluzione Mega con 200 Megaenergia, potenziandolo ancora con 40 punti di volta in volta.



Per tutte le informazioni sui nuovi eventi nel gioco mobile, ecco le novità sulla Giornata dell'Aroma in Pokémon GO. E se siete fan di lungo corso dell'opera Niantic, per il team di sviluppo Pokémon GO sarà qui per altri 10 o 15 anni.