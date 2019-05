Pokemon GO: Guida e Trucchi per la Settimana di Raid Straordinaria

Fino alle 22:00 italiane del 28 maggio gli allenatori di Pokemon GO possono partecipare alla Settimana di Raid Straordinaria, con la possibilità di affrontare numerosi Pokemon leggendari. In questa mini-guida vi forniremo consigli e strategie utili per affrontare al meglio l'evento.

Durante questa settimana avrete l'opportunità di affrontare Raid contro i seguenti Pokemon:

1 Stella: Machop, Slakoth, Shinx, Bronzor

2 Stelle: Misdreavus, Kirlia, Mawile, Feebas, Clamperl, Bibarel

3 Stelle: Raichu di Alola, Chansey, Scyther, Aerodactyl, Floatzel

4 Stelle: Marowak di Alola, Dragonite, Tyranitar, Absol, Metagross

Requisiti per partecipare ai Raid

Per partecipare a un Raid, i giocatori devono essere almeno di livello 10. Inoltre bisogna essere in possesso di un Pass per il Raid, ottenibile ruotando il disco di una qualsiasi palestra. Potrete tenere un Pass alla volta, e potrete acquistarne altri nello store al prezzo di 100 PokeCoin.

Trucchi e Strategie per affrontare i Raid

Costruite la vostra squadra attorno alle debolezze dei boss.

Privilegiate i Pokemon che hanno l'attacco caricato più forte, dal momento che sarà molto efficace in combattimento.

Di solito i boss dei Raid hanno dei PL dieci volte superiori rispetto ai Pokemon normali, quindi il combattimento potrebbe impegnarvi per un po' di tempo.

Ricordatevi di schivare! Scorrete verso entrambi i lati non appena vedete un flash, così da evitare qualsiasi attacco da parte del boss.

Alzate il volume del vostro smartphone, in modo da rendere più semplici le schivate.

In alcune circostante le condizioni meteorologiche possono giocare a vostro favore. Costruite la vostra squadra tenendo conto anche di questo.

Debolezze dei boss e migliori Pokemon attaccanti

Di seguito elenchiamo le migliori tipologie di Pokemon attaccanti da usare contro ogni boss affrontabile durante la Settimana di Raid Straordinaria:

1 Stella

Machop : Volante, Psico, Folletto

: Volante, Psico, Folletto Slakoth : Lotta

: Lotta Shinx : Terra

: Terra Bronzor: Fuoco, Terra, Spettro, Buio

2 Stelle

Misdreavus : Buio, Spettro

: Buio, Spettro Kirlia : Spettro, Acciaio, Veleno

: Spettro, Acciaio, Veleno Mawile : Fuoco, Terra

: Fuoco, Terra Feebas : Elettro, Erba

: Elettro, Erba Clamperl : Elettro, Erba

: Elettro, Erba Bibarel: Elettro, Lotta, Erba

3 Stelle

Raichu di Alola : Lotta

: Lotta Chansey : Lotta

: Lotta Scyther : Roccia, Elettro, Fuoco, Volante, Ghiaccio

: Roccia, Elettro, Fuoco, Volante, Ghiaccio Aerodactyl : Elettro, Ghiaccio, Roccia, Acciaio, Acqua

: Elettro, Ghiaccio, Roccia, Acciaio, Acqua Floatzel: Elettro, Erba

4 Stelle

Marowak di Alola : Oscurità

: Oscurità Dragonite : Ghiaccio, Drago, Roccia, Folletto

: Ghiaccio, Drago, Roccia, Folletto Tyranitar : Lotta, Coleottero, Erba, Terra, Acciaio, Acqua, Folletto

: Lotta, Coleottero, Erba, Terra, Acciaio, Acqua, Folletto Absol : Lotta, Coleottero, Folletto

: Lotta, Coleottero, Folletto Metagross: Fuoco, Terra, Spettro, Buio

In base al boss che dovrete affrontare nel Raid, dunque, vi raccomandiamo di formare una squadra con dei Pokemon in grado di infliggere tipologie di attacco ai quali il boss risulta debole.

Oltre alla possibilità di incontrare un Bronzor cromatico, ricordiamo che durante la Settimana di Raid Straordinaria potrete anche ottenere il doppio dei punti esperienza e della polvere di stella in seguito al completamento dei Raid. Nel corso di mercoledì 22 maggio 2019, per la precisione dalle ore 18:00 alle 19:00 italiane, il numero dei Raid disponibili sarà aumentato.

Intanto sapevate che in Pokemon GO sono arrivati 16 nuovi Pokemon di quarta generazione?