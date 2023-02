Pokémon GO guida: trucchi e strategie per i Raid di Mega Latios e Mega Latias

Come avrete notato, i nuovi Raid dedicati a Mega Latios e Mega Latias sono disponibili in Pokémon GO ed entrambe le lotte contro queste creature sono piuttosto ostiche. Ecco quindi alcuni consigli utili per fronteggiare entrambi i mostri leggendari.

Affrontateli in gruppo

Trattandosi di Pokémon leggendari e nella loro forma megaevoluta, questi Latios e Latias sono nemici duri da sconfiggere per un singolo allenatore. Non disperate però, visto che questo speciale raid a tempo limitato prevede la partecipazione di un gruppo formato da un massimo otto giocatori, così che tutto diventi più semplice. Il nostro consiglio è quello di affrontare la coppia di creature almeno in un party da sei, così che la difficoltà si abbassi e anche un piccolo errore non comporti il fallimento.

Sfruttate le loro debolezze

Sia Mega Latios che Mega Latias in Pokémon GO condividono forze e debolezze, che andrebbero sfruttate per mandarli al tappeto più agilmente. Innanzitutto, occorre precisare che i due mostri sono molto resistenti ai Pokémon di tipo Lotta, Fuoco, Acqua, Erba, Elettro e Psico: in sostanza, evitate di portare in battaglia una creatura appartenente ad una di queste categorie. Se invece volete avere il sopravvento in questi speciali Raid, vi suggeriamo di utilizzare Pokémon ai quali sono vulnerabili, ovvero Insetto, Spettro, Ghiaccio, Drago, Folletto e Buio.

Mosse migliori

Ecco di seguito le migliori mosse per mandare KO Mega Latios e Mega Latias con Pokémon di ogni tipo:

Drago: Codadrago, Oltraggio, Dragospiro, Dragartigli e Dragobolide

Codadrago, Oltraggio, Dragospiro, Dragartigli e Dragobolide Spettro: Ombrartigli, Palla Ombra, Codadrago, Oscurotuffo, Sciagura e Sgomento

Ombrartigli, Palla Ombra, Codadrago, Oscurotuffo, Sciagura e Sgomento Buio: Urlorabbia, Ripicca, Dragospiro, Vorticolpo, Morso, Sgranocchio e Neropulsar

Urlorabbia, Ripicca, Dragospiro, Vorticolpo, Morso, Sgranocchio e Neropulsar Ghiaccio: Polneve, Slavina, Sgranocchio, Dragospiro, Gelamondo, Gelodenti e Alitogelido

Polneve, Slavina, Sgranocchio, Dragospiro, Gelamondo, Gelodenti e Alitogelido Folletto: Fascino, Magibirillo, Carineria e Dragospiro

Fascino, Magibirillo, Carineria e Dragospiro Insetto: Tagliofuria, Forbice X, Coleomorso e Ronzio

