Pokemon GO tra hack e cheat: Niantic denuncia gli sviluppatori di app pirata

I giornalisti di Business Insider riferiscono che i legali di Niantic, gli sviluppatori di Pokemon GO, avrebbero presentato un'ingiunzione contro un gruppo di hacker attivo nella programmazione e nella distribuzione illegale di app pirata e software di cheat.

I vertici di Niantic, presumibilmente di comune accordo con The Pokemon Company, avrebbero così denunciato le attività del collettivo di hacker composto da Ryan "ElliotRobot" Hunt, Alen "iOS n00b" Hundur e da 20 altri membri di Global ++: le accuse mosse dagli autori di Pokemon GO spaziano dall'appropriazione indebita delle righe di codice del gioco originario alla commercializzazione su sistemi mobile sbloccati di PokeGo++, un'app che aiuta coloro che la scaricano sul proprio smartphone a imbrogliare nell'universo in realtà aumentata di Pokemon GO.

Il gruppo Global++ dovrà anche affrontare una seconda causa intentata sempre dai Niantic Labs per aver realizzato delle app di cheat di Ingress: l'iniziativa promossa dagli sviluppatori statunitensi potrebbe ripetersi a breve qualora gli hacker decidessero di lanciare Potter++, un'altra applicazione pirata studiata per integrarsi nell'universo in realtà aumentata di Harry Potter Wizards Unite con il solo scopo di sbloccare cheat e hack vari.

Cosa ne pensate di questa mossa compiuta da Niantic per limitare gli episodi di cheating legati a Pokemon GO? Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che è appena cominciata la Festa Globale Caramelle di Spark, con ricchi premi per tutti coloro che vi parteciperanno insieme al proprio Allenatore digitale di Pokemon GO.