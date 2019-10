Pokemon GO Halloween 2019: Guida al Raid di Darkrai, migliori attaccanti e mosse

Darkrai è uno dei nuovi mostri di Halloween di Pokemon GO che i giocatori possono catturare. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per affrontare il Raid di Darkrai in Pokemon GO, indicandovi i migliori attaccanti e le mosse più efficaci da utilizzare durante la battaglia.

Darkrai è un Pokemon di tipo Buio in grado di eseguire le seguenti mosse:

Mosse veloci

Finta (Buio, Danno: 10)

Urlorabbia (Buio, Danno: 12)

Mosse principali

Neropulsar (Buio, Danno: 80)

Palla Ombra (Spettro, Danno: 100)

Focalcolpo (Lotta, Danno: 140)

Durante l'evento di Halloween 2019 (disponibile dal 17 ottobre all'1 novembre), Darkrai potrà essere incontrato in Pokemon GO nei Raid di Livello 5, con i seguenti Punti Lotta (PL):

2048 – 2136 PL per gli incontri regolari (Livello 20)

2560 – 2671 PL con il potenziamento del meteo in presenza di nebbia (Livello 25 )

Migliori Pokemon attaccanti da usare contro Darkai

Dato che Darkai è debole agli attacchi di tipo Lotta, Folletto e Coleottero, i migliori Pokemon da schierare contro di lui nel Raid sono i seguenti:

Machamp : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Togekiss : Fascino, Magibrillio

: Fascino, Magibrillio Hariyama : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Tokicroak : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Heracross : Contrattacco, Zuffa

: Contrattacco, Zuffa Breloom : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Blaziken : Contrattacco, Focalcolpo

: Contrattacco, Focalcolpo Granbull : Fascino, Carineria

: Fascino, Carineria Gardevoir : Fascino, Magibrillio

: Fascino, Magibrillio Emboar : Colpo Basso, Focalcolpo

: Colpo Basso, Focalcolpo Yanmega : Coleomorso, Ronzio

: Coleomorso, Ronzio Pinsir : Coleomorso, Forbice X

: Coleomorso, Forbice X Lucario : Contrattacco, Zuffa

: Contrattacco, Zuffa Scizor: Tagliofuria, Forbice X

Accanto a ciascun Pokemon attaccante abbiamo indicato le migliori mosse da utilizzare contro Darkai, in modo da infliggere il maggior numero di danni possibile. Se siete in possesso di queste creature, dunque, vi suggeriamo di schierarle in campo nel Raid di Darkai. Per aumentare le vostre probabilità di successo in combattimento, vi raccomandiamo di partecipare al Raid in compagnia di altri allenatori ben equipaggiati, formando una squadra vincente.

Come catturare Darkai in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto Darkai in battaglia, non vi resta che catturarlo usando le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione. Come sempre, l'esecuzione di tiri curvi e precisi aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura, come mostrato nel video riportato in cima.

Vi state divertendo durante l'evento di Halloween di Pokemon GO? A tal proposito, ricordiamo che durante l'evento sarà disponibile la missione di ricerca speciale intitolata Un Messaggio Inquietante: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completarla per catturare Spiritbomb in Pokemon GO.