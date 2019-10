Pokemon GO Halloween 2019, Un Messaggio Inquietante: come catturare Spiritbomb

Dal 17 ottobre all'1 novembre, durante l'evento di Halloween 2019 di Pokemon GO, sarà disponibile la missione di ricerca speciale "Un messaggio inquietante". In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, in modo da catturare Spiritbomb.

La missione di ricerca speciale "Un messaggio inquietante" è composta da 3 step: i primi due richiedono di completare tre obiettivi, mentre l'ultimo consiste nel catturare effettivamente Spiritomb. Li elenchiamo di seguito, segnalando tra parentesi la ricompensa che otterrete al completamento di ogni obiettivo.

Step 1

Cattura 10 Pokemon di tipo Spettro (incontro con Duskull allo stato selvatico)

Effettua 8 tiri Ottimi (1080 punti esperienza)

Utilizza 108 Bacche per catturare i Pokemon (incontro con Lickitung allo stato selvatico)

Ricompense complessive: 10 PokeBall, 1080 Polvere di Stelle e 8 Bacche Ananas Argento

Il primo obiettivo è molto semplice: vi basterà infatti catturare 10 Pokemon di tipo Spettro, approfittando dello fatto che queste creature compaiono molto più spesso sulla mappa grazie all'evento di Halloween 2019 in corso. Mentre li catturate, nel frattempo potete provare a completare anche il secondo obiettivo, cercando di effettuare 8 tiri Ottimi. Il terzo obiettivo potrebbe risultare più lungo, soprattutto se non avete a disposizione abbastanza Bacche: cercate di procurarvene almeno 108 e utilizzarne una ogni volta che provate a catturare un Pokemon.

Step 2

Cattura 10 Pokemon di tipo Buio (incontro con Misdreavus allo stato selvatico)

Visita 8 PokeStop con i quali non ha mai interagito in precedenza (1080 punti esperienza)

Cattura 108 Pokemon (incontro con Spiritbomb allo stato selvatico)

Ricompense complessive: 10 PokeBall, 1080 Polvere di Stelle e 8 Bacche Ananas Argento

Catturare dieci Pokemon di tipo Buio vi richiederà pochi minuti, come visto per le creature di tipo Spettro. Il terzo obiettivo dovreste riuscire a completarlo insieme all'ultima missione del primo step: ricordatevi di usare le Bacche ogni volta che provate a catturare un mostriciattolo. Interagire con 8 PokeStop mai visitati in precedenza potrebbe portarvi via un po' di tempo, soprattutto se abitate fuori città: cercate di approfittare dei vostri spostamenti per esplorare nuove zone nei vostri dintorni.

Come catturare Spiritbomb

Dopo aver completato i primi due Step, Spiritomb apparirà come Pokemon selvatico e potrà essere catturato. Come al solito, sfruttate le Bacche e i lanci curvi per aumentare le vostre probabilità di successo. Una volta fatto, otterrete in ricompensa 1080 Polvere di Stelle e 18 Caramelle di Spiritomb da utilizzare per potenziare il Pokemon.

