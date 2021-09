Pokémon GO verso Halloween: una marea di eventi ad ottobre, il calendario completo

Allenatori, siete pronti per un altro mese di avventure? Niantic ha appena svelato il calendario degli eventi di ottobre di Pokémon GO, come al solito estremamente fitto. Tirate fuori l'agenda e prendente nota.

Innanzitutto, cominciamo col dire che la Stagione del Pokémon Birba è ancora ben lungi dal definirsi conclusa, dunque con l'avanzamento della storia di ricerca speciale durante il prossimo mese avremo modo di scoprire qualcos'altro su Hoopa.

L'incontro della scoperta straordinaria di ottobre, disponibile dalle 22:00 del 1° ottobre fino alle 22:00 del 1° novembre avrà per protagonista Yamask, inoltre ogni lunedì del mese sarà possibile acquistare una tantum un pacchetto contenente un biglietto raid da remoto e altri oggetti al prezzo di 1 Pokémoneta.

Raid a cinque stelle

Il Pokémon misterioso Genesect con un Idromodulo apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di venerdì 1° ottobre alle 10:00 di martedì 12 ottobre. Farà il suo debutto in Pokémon GO, ma non apparirà nella sua versione cromatica per ora;

apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di martedì 12 ottobre alle 10:00 di venerdì 22 ottobre. Se sarete fortunati, potrete incontrarne uno cromatico; Darkrai che conosce l'attacco Fangobomba apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di venerdì 22 ottobre alle 10:00 di venerdì 5 novembre. È la prima volta che appare in Pokémon GO con questo attacco. Se sarete fortunati, potrete incontrarne uno cromatico.

Megaraid

Mega Gengar apparirà nei megaraid dalle 10:00 di venerdì 1° ottobre alle 10:00 di venerdì 22 ottobre;

L'Ora del raid

Mercoledì 6 ottobre 2021: Genesect che porta un Idromodulo

Mercoledì 13 ottobre 2021: Forma Alterata di Giratina

Mercoledì 20 ottobre 2021: Forma Alterata di Giratina

Mercoledì 27 ottobre 2021: Darkrai che conosce l'attacco Fangobomba

Ora del Pokémon in primo piano

Durante il mese di ottobre, l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 e ciascuna avrà come protagonista un Pokémon sempre diverso con un bonus speciale:

Martedì 5 ottobre 2021: il Pokémon in primo piano sarà Drifloon e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon;

Martedì 12 ottobre 2021: il Pokémon in primo piano sarà Gastly e otterrete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon;

Martedì 19 ottobre 2021: il Pokémon in primo piano sarà Gothita e otterrete il doppio di PE catturando Pokémon;

Martedì 26 ottobre 2021: il Pokémon in primo piano sarà Murkrow e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon.

Community Day

Il 9 ottobre dalle 11:00 alle 17:00 si svolgerà il Community Day di ottobre di Pokémon GO. Avrà per protagonista il Pokémon Requiem Duskull, e la sua seconda evoluzione Dusclops sarà in grado di conoscere l'attacco caricato Palla Ombra.

Gli altri eventi

Non è ancora finita! Dal 1° ottobre al 10 ottobre si svolgerà l'evento cinematografico per celebrare I Segreti della Giugna, l'ultimo film Pokémon in arrivo in tutto il mondo l'8 ottobre su Netflix. Il Pokémon misterioso Zarude farà il suo esordio in Pokémon GO e per l'occasione avrete l'opportunità di incontrarlo completando una storia di ricerca speciale gratuita. In aggiunta, ci saranno anche altri contenuti di gioco ispirati al film, compreso il ritorno di Jessie e James, i membri del Team GO Rocket. Mercoledì 6 ottobre si festeggia il compleanno di Niantic, che come ringraziamento offrirà un pacco speciale gratuito a tutti gli allenatori che si collegheranno dalle 11:00 alle 17:00. Infine, ma non per importanza, segnaliamo che dal 15 al 31 ottobre si svolgerà l'evento di Halloween di Pokémon GO: torneranno i mostriciattoli in costume (anche selvatici), accompagnati per l'occasione ad una storia di ricerca speciale a tema.