Pokemon GO: Heatran è disponibile ora nei Raid Cinque Stelle

Come promesso nei giorni scorsi, Heatran è ora disponibile in Pokemon GO come parte dei Raid Cinque Stelle, sia in versione standard che Shiny/Cromatica, una bella occasione per aggiungere al proprio Pokedex questa affascinante creatura.

"Heatran è tornato nei raid a cinque stelle! Se siete fortunati potreste incontrare Heatran cromatico! Con il corpo di robusto acciaio e il sangue che ribolle come magma, il Pokémon Cratere potrebbe trovare posto nella tua squadra come attaccante di tipo Fuoco e Acciaio."

Heatran resterà disponibile solamente per un periodo limitato, dunque vi consigliamo di affrettarvi nel provare a catturarlo prima che sia troppo tardi. Questa non è l'unica novità per il gioco di Niantic Labs, nelle scorse ore sono state annunciate le nuove Ricerche sul Campo di gennaio 2020 per Pokemon GO con relative ricompense inoltre fino al 16 gennaio è possibile partecipare alla Maratuova di Sincroavventura anche in questo caso ottenendo bonus esclusivi.

Per il 2020 Niantic Labs ha in programma numerosi eventi ed aggiornamenti per Pokemon GO, uno dei fenomeni mobile degli ultimi anni con decine di milioni di giocatori attivi in tutto il mondo. Nonostante i numeri del 2016 siano lontani, l'app continua a riscuotere un notevole successo in particolar modo in Asia e negl iStati Uniti.