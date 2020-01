Pokémon GO: è Heatran il protagonista del Raid nell'Ora Leggendaria di oggi

Non avete ancora aggiunto il mostruoso Heatran alla vostra collezione di Pokémon GO? Sappiate allora che nel corso di questo pomeriggio potrete affrontarlo e catturarlo grazie al nuovo evento Ora leggendaria.

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 di oggi, 22 gennaio 2020, tutte le palestre non occupate ospiteranno infatti dei Raid Leggendari contro il Pokémon, che potrà quindi essere sconfitto e catturato dai gruppi di allenatori che decideranno di affrontarlo. Come avrete notato, l'evento avrà una durata limitata e sarà necessario accordarsi con i propri amici per riuscire a completare in tempo lo scontro e portarsi a casa la creatura di tipo Fuoco/Acciaio e facente parte della quarta generazione di mostri tascabili. Per prepararvi al meglio potete anche leggere la nostra guida con le migliori strategie per battere Heatran in Pokémon GO.

Nel caso in cui non foste disponibili per questo pomeriggio, vi ricordiamo che l'Ora Leggendaria con protagonista Heatran tornerà anche il prossimo 29 gennaio 2020 alla stessa identica ora dell'evento di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

A proposito di eventi speciali nel titolo Niantic Games, non dimenticate che a breve si terranno in Pokémon GO i festeggiamenti per il Capodanno Lunare, durante i quali arriveranno nuove creature.