Pokémon GO, Hoopa è il protagonista della Stagione del Pokémon Birba

Sono moltissimi gli eventi già pianificati nel corso del mese di settembre in Pokémon GO, ma la portata principale è senza dubbio rappresentata dalla Stagione del Pokémon Birba, ovviamente dedicata ad Hoopa.

Quando Hoopa ha evocato i Pokémon Leggenda durante il Pokémon GO Fest 2021, ha anche distorto il tempo e lo spazio portando per la prima volta in Pokémon GO delle creature scoperte originariamente nella regione di Galar. A partire dalle 10:00 di mercoledì 1° settembre, gli Allenatori potranno partecipare a una storia di ricerca speciale che durerà tutta la stagione offrendo diverse serie di compiti. Potranno persino incontrare Hoopa Vincolato completando una serie di compiti che si sbloccheranno dal 5 settembre.

Nello specifico, dalle 11:00 alle 17:00 di domenica 5 settembre 2021 si verificheranno vari fenomeni sconosciuti in tutto il mondo. I seguenti tipi di Pokémon selvatici appariranno e saranno attratti dall'aroma nelle ore locali indicate:

11:00 - 12:00 (Ore di tipo Psico)

12:00 - 13:00 (Ore di tipo Spettro e Buio)

13:00 - 14:00 (Ore di tipo Psico)

14:00 - 15:00 (Ore di tipo Spettro e Buio)

15:00 - 16:00 (Ore di tipo Psico)

16:00 - 17:00 (Ore di tipo Spettro e Buio)

Cosa succederà dopo il 5 settembre nel corso della Stagione del Pokémon Birba? Nuovi Pokémon appariranno in diverse aree del mondo e altri si schiuderanno dalle uova. Le specie in cui Ditto riesce a trasformarsi cambieranno, inoltre durante ogni mese della stagione del Pokémon Birba, un Pokémon diverso riceverà un aumento di PL quando si megaevolverà:

Settembre: Slowbro

Ottobre: Gengar

Novembre: Houndoom

Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della Stagione del Pokémon Birba, che. Lo sapete che è tornato il distanziamento Covid per Palestre e PokéStop