Pokemon GO: un'immagine mostra i nuovi Pokemon di Galar in arrivo!

Una nuova schiera di Pokemon dalla regione di Galar di Spada e Scudo per Nintendo Switch sta per fare il suo ingresso nell'universo in realtà aumentata di Pokemon GO: a confermarlo sono i dataminer del kolossal mobile di Niantic Labs grazie ai dati inattivi presenti nell'ultimo aggiornamento dell'app.

In base alle informazioni raccolte dagli instancabili dataminer di Pokemon GO, l'applicazione per sistemi iOS e Android di Niantic Labs verrà presto invasa da creature provenienti dalla Regione di Galar di Pokemon Spada e Scudo.

L'immagine composita confezionata dai dataminer attingendo ai file nascosti tra le pieghe dell'ultimo update di Pokemon GO immortalata le nuove versioni "galariane" di Pokemon celebri come Ponyta, Slowpoke, Zigzagoon, Meowth e Farfetch'd, oltre ad altri Pokemon base e cromatici.

L'aggiornamento che porterà in dote questa nuova schiera di Pokemon dovrebbe avvenire nella prima metà del mese di giugno, in modo tale da consentire agli appassionati di prepararsi per tempo alle attività che li attendono nel corso del Pokemon GO Fest 2020 di luglio, durante il quale sarà possibile cimentarsi in sfide speciali senza spostarsi da casa in conseguenza del distanziamento sociale legato all'emergenza Coronavirus.