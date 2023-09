Pokémon GO immenso: ora il suo Pokédex è più grande di tutti i giochi principali

Con l'arrivo dell'update basato su Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon GO segna adesso un record piuttosto singolare all'interno del franchise: adesso il suo Pokédex è diventato più ampio di qualunque gioco della serie principale, superando così i numeri di Pokémon UltraSole ed UltraLuna.

Nello specifico, il gioco in realtà aumentata targato Niantic offre la bellezza di 814 creature diverse da catturare, numero finora mai raggiunto da nessun episodio principale pubblicato nell'arco di nove diverse generazioni. Pokémon UltraSole ed UltraLuna, giochi di Settima Generazione, sono stati gli ultimi titoli ad offrire l'accesso ad ogni singolo Pokémon esistente fino a quel momento, per un totale quindi di 807 Pokémon differenti (non contando però Meltan e la sua evoluzione Melmetal, sempre parte della Settima Generazione ma disponibili solo in Pokémon GO e Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee).

A partire da Pokémon Spada e Scudo, tuttavia, Game Freak ha deciso di non introdurre più il Pokédex Nazionale, optando invece per un roster più limitato di mostriciattoli, esattamente accaduto anche con Pokémon Scarlatto e Violetto. Gli sviluppatori hanno spiegato di non poter più includere l'intero Pokédex nei nuovi giochi principali, in quanto ciò comporterebbe anche il rischio di creare sbilanciamenti al gameplay pensato per le più recenti iterazioni del brand, il tutto senza dimenticare che dalle origini della serie ad oggi sono stati ora creati oltre 1000 Pokémon.

A meno di ripensamenti in futuro, dunque, già con i suoi attuali 814 mostri il Pokédex di Pokémon GO è destinato a mantenere questo primato sulla serie classica, con inoltre la possibilità di ulteriori approfondimenti tramite l'aggiunta delle creature restanti in eventuali prossimi aggiornamenti. Intanto ecco tutte le novità del Pokéween 2023, collegate non solo a GO ma anche a Pokémon Unite e Pokémon Sleep.