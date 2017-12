Pokemon GO: in arrivo 50 Pokemon della regione di Hoenn e il meteo dinamico

ha annunciato ufficialmente l'arrivo dei Pokemon diall'interno di. Grazie a un nuovo aggiornamento, infatti, il gioco riceverà 50 nuove creature della regione di Hoenn, con in più le condizioni meteo dinamiche.

Confermato, dunque, il leak emerso nelle ultime ore su App Store. Come si può leggere sul sito ufficiale del gioco, a partire da questa settimana Pokemon come Treecko, Torchic e Mudkip originariamente scoperti nella regione di Hoenn in Pokemon Rubino e Zaffiro cominceranno ad apparire in Pokemon GO per la prima volta in assoluto, con diverse novità in arrivo nelle settimane successive.

Con l'introduzione del meteo dinamico, invece, le condizioni climatiche attorno a noi avranno un impatto reale nel gioco sotto diversi aspetti. Per fare un paio di esempi, nei giorni di pioggia aumenteranno le probabilità di scoprire Pokemon come Mudkip, mentre nei giorni di sole gli attacchi di fuoco come il Fire Spin di Charizard saranno ancora più efficaci.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul nuovo aggiornamento, vi lasciamo con il nuovo trailer dell'update (in alto) e con le immagini che ritraggono le condizioni climatiche ricreate nel gioco (in fondo).