Pokemon GO: in arrivo un costume di Natale per Raichu?

Niantic Labs non si ferma e dopo aver introdotto le Sfide tra Allenatori lo studio sta probabilmente pensando all'evento di Natale di Pokemon GO che quest'anno potrebbe coinvolgere Raichu, oltre a Pikachu...

Un recente leak svela infatti due nuovi costumi per Raichu non ancora disponibile, tra cui un cappellino invernale che dovrebbe fare parte dei bonus dell'evento di Natale Pokemon GO 2018, esattamente come accaduto nel 2016 e 2017 con il cappello di Babbo Natale per Pikachu.

Quasi certamente il cappellino invernale sarà utilizzabile anche da Pikachu ed è quindi probabile che il Pokemon Elettrico e la sua evoluzione siano i protagonisti dell'evento di Natale targato Niantic Labs. Non ci resta che attendere per saperne di più, con ogni probabilità un annuncio in merito è atteso entro la fine della settimana, considerando l'imminente arrivo delle festività...