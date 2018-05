Pokémon GO: in arrivo le Forme di Alola dei Pokémon originari della regione di Kanto

Con la bella stagione ormai alle porte, Niantic ha annunciato che presto compariranno per la prima volta in Pokémon GO le forme di Alola dei Pokémon originari della regione di Kanto.

Queste varianti regionali, uniche nel loro genere, sono state scoperte per la prima volta nei videogiochi Pokémon Sole e Pokémon Luna per Nintendo 3DS, e nelle prossime settimane faranno capolino in Pokémon GO. Nell'immagine condivisa per l'occasione (che trovate in apertura di notizia) è possibile scorgere la sagoma di mostriciattoli come Diglett, Dugtrio, Exeggutor, Raichu, Vulpix, Ninetales, Cubone, Grimer, Muk, Rattata, Raticate, Meowth, Persian.

Cosa ve ne pare? Siete felici di quest'aggiunta? Nelle scorse ore, inoltre, nel codice sorgente del gioco sono stati trovati dei riferimenti al prossimo evento legato alla Settimana dell'Avventura. Stando alle informazioni reperite, i protagonisti saranno i Pokémon di tipo roccia/acqua e verranno introdotte nuove missioni, tra cui:

Schiudi delle Uova

Guadagna caramelle camminando con il tuo compagno Pokémon

Recati in un Pokéstop mai visitato prima

Evolvi un Omanyte o un Kabuto

Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su smartphone iOS e Android. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che da pochi giorni è disponibile un nuovo Pokémon leggendario nell'ambito delle Battaglie Raid: Ho-Oh!